Макрон может приехать в Украину и передать защитникам САУ Caesar, — СМИ

В комментарии журналистам президент Франции заявил, что "ничего не исключает". А Елисейский дворец уточнил, что вопрос визита находится "на стадии изучения".

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Президент Франции Эмманюэль Макрон может приехать в Киев 15 июня и анонсировать поставки для ВСУ дополнительных гаубиц Caesar. Об этом сообщате Europe 1.

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Наши военные уже применяют на полях сражений шесть таких орудий, к которым в обозримом будущем может добавиться еще столько же. На 15 июня Макрон запланировал посещение военной авиабазы НАТО в Румынии, где он встретиться с французскими военнослужащими, дислоцированными там в рамках специальной операции, спровоцированной нападением РФ на Украину и предназначенной для "успокоения" стран восточного фланга НАТО. Также запланирована встреча с президентом страны Клаусом Йоханнисом. Судя по всему, в дальнейшем планируется поездка в Киев — первая с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Журналисты французской "Ле Паризьен" допускают, что Макрон может воспользоваться случаем и приехать в соседнюю Украину, поскольку такая поездка уже несколько недель обсуждается в Елисейском дворце.

"Ничего не исключаю", — ответил глава французского государства в интервью прессе. "Проект находится в стадии изучения, но ничего не установлено с точки зрения даты", — прокомментировали представители правительства Франции.

Журналисты французской "Ле Паризьен" допускают, что Макрон может воспользоваться случаем и приехать в соседнюю Украину, поскольку такая поездка уже несколько недель обсуждается в Елисейском дворце. "Ничего не исключаю", — ответил глава французского государства в интервью прессе.

В то же время в Елисейском дворце уточнили, что пока что вопрос визита французского лидера в Украину находится на ранней стадии.

"Проект находится в стадии изучения, но ничего не установлено с точки зрения даты", — сказал консультант.

Гаубицы Caesar

Сообщается, что в сравнении с поставками других стран, например США или Великобритании, военная поддержка Украины со стороны Франции выглядит скромнее. Во многом это объясняется недостаточной военной мощью французской армии. Прежде французские ВС располагали 76 гаубицами Caesar, после отправки шести их стало 70. Если Франция передаст Украине еще столько же, у нее останется 64. То есть за три месяца запас сократится на 16%.

На производство таких артиллерийских установок уходит около года.

155-мм самоходная артиллерийская установка была разработана и выпускается французской компанией Nexter с 2002 года.

Дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом ERFB — до 41 км, если гаубица комплектуется активно-реактивным снарядом, таким как Excalibur) — дальность может увеличиться до 46-49 км. Эту самоходная установка совместима с дальнобойным снарядом М2005 V-LAP, в таком случае дальность стрельбы может достигать 54 км.

[ + – ] Поставки оружия в Украину: Арсенал ВСУ может пополниться еще шестью гаубицами Caesar.

Ранее Фокус сообщал, что Зеленский ответил Макрону на слова про РФ. По словам президента, Украина не собирается никого унижать, но от нас последует соразмерный ответ.

В свою очередь, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба также прокомментировал заявления Макрона. Он считает, что Россия сама себя унижает.