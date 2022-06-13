Макрон приедет в Украину 15 июня, — СМИ

Как удалось узнать журналистам, президент Франции намерен посетить Украину сразу после поездки в Молдову. Однако детали визита дипломаты решили не разглашать.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Эмманюэль Макрон посетит Украину в ближайшую среду, 15 июня. Об этом сообщил Суспільному первый советник посла Франции в Украине.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам первого советника посла Брюно Кассанеля, визит президента Франции должен пройти сразу после его посещения Молдовы.

При этом не говорится о согласовании с ранее объявленными планами Макрона.

Все важные новости первыми публикуются в нашем Telegram-канале "Быстрый Фокус". Подписывайтесь и будьте в курсе событий раньше всех!

Напомним, что ранее публиковалась информация о возможном приезде Макрона в Украину. В комментарии журналистам Эмманюэль Макрон отмечал, что "не исключает такой возможности". При этом была возможность, что во время визита президент Франции передаст Украине САУ Caesar.

Кроме президента Франции в Украину могут посетить и канцлер Германии Олаф Шольц, а также премьер-министр Италии Марио Драги. Европейские лидеры должны обсудить с украинским руководством снабжение зерна и урегулирование войны против РФ.