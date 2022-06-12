"Вони служать Кремлю": політолог пояснив, чому Франція та Німеччина бояться перемоги України

За словами Піонтковського, після перемоги українських сил у війні проти РФ обидві європейські держави втратять геополітичну вагу.

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Франція та Німеччина побоюються, що перемога України призведе до втрати ними лідерства у світовій політиці та зміні глобального порядку за українським сценарієм. Про це в інтерв'ю "Новому часу" повідомив політолог та публіцист Андрій Піонтковський.

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Експерт висловив думку, що дві європейські країни "бояться поразки Путіна", оскільки перемога українських сил призведе до зміни структури міжнародних відносин та європейської системи безпеки.

"Після кожної світової війни нову структуру визначають переможці... У цій новій системі Німеччина та Франція втратять свою геополітичну вагу", — вважає Піонтковський.

За словами політолога, французька влада в умовах повномасштабної війни "заграє з Кремлем", а лідер держави Емманюель Макрон відверто заявляє, що є "єдиним посередником" між Заходом і Москвою. Водночас німецьке політичне керівництво експерт називає "прагматичним", оскільки у тому ставлення до РФ велику роль грає економічний інтерес.

"Вони служать Кремлю за привілейовані економічні відносини, дешевший газ, крім того, вони пристойно збагачуються. Згадаймо тих самих деяких канцлерів великої Німеччини", — стверджує співрозмовник видання.

Піонтковський додав, що через це обидві країни виступають проти "загострення". Крім цього, він зазначив, що Париж і Берлін стверджують про загрозу застосування Росією ядерної зброї, попри те, що "ніхто вже не боїться цих понтів", оскільки Вашингтон попередив Москву про наслідки в разі ядерної атаки.

"Франція та Німеччина бояться перемоги України та її нової ролі у міжнародних відносинах та втрати в них ролі привілейованих європейських повій Кремля", — сказав політолог.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що передача Німеччиною РСЗВ Mars II українським військам відкладається щонайменше до зими.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда розкритикував президента Франції Емманюеля Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца за те, що вони постійно ведуть "непотрібні розмови" з російським лідером Володимиром Путіним.