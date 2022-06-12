"Они служат Кремлю": политолог объяснил, почему Франция и Германия боятся победы Украины

По словам Пионтковского, после победы украинских сил в войне против РФ оба европейских государства потеряют геополитический вес.

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Франция и Германия опасаются, что победа Украины приведет потере ими лидерства в мировой политике и смене глобального порядка по украинскому сценарию. Об этом в интервью "Новому времени" сообщил политолог и публицист Андрей Пионтковский.

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Эксперт выразил мнение, что две европейских страны "боятся поражения Путина", так как победа украинских сил приведет к смене структуры международных отношений и европейской системы безопасности.

"После каждой мировой войны новую структуру определяют победители… В этой новой системе Германия и Франция потеряют свой геополитический вес", — считает Пионтковский.

По словам политолога, французские власти в условиях полномасштабной войны "заигрывают с Кремлем", а лидер государства Эммануэль Макрон откровенно заявляет, что является "единственным посредником" между Западом и Москвой. В то же время немецкое политическое руководство эксперт называет "более прагматическим", так как в их отношении к РФ большую роль играет экономический интерес.

"Они служат Кремлю за привилегированные экономические отношения, более дешевый газ, кроме того, они прилично обогащаются. Вспомним тех же некоторых канцлеров великой Германии", — утверждает собеседник издание.

Пионтковский добавил, что по этой причине обе страны выступают против "обострения". Помимо этого он указал, что Париж и Берлин утверждают об угрозе применения Россией ядерного оружия, несмотря на то, что "никто уже не боится этих понтов", так как Вашингтон предупредил Москву о последствиях в случае ядерной атаки.

"Франция и Германия боятся победы Украины и ее новой роли в международных отношениях и утраты в них роли привилегированных европейских проституток Кремля", — сказал политолог.

Напомним, недавно стало известно, что передача Германией РСЗО Mars II украинским войскам откладывается по меньшей мере до зимы.

Ранее президент Польши Анджей Дуда раскритиковал президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца за то, что они постоянно ведут "бесполезные разговоры" с российским лидером Владимиром Путиным.