"Макрон предал Украину": СМИ обвинили Францию в наращивании импорта газа из РФ (видео)

Британские журналисты утверждают, что Франция на 18% увеличила свой импорт энергоносителей из России за последние два месяца.

Британские СМИ обвинили президента Франции Эммануэля Макрона в том, что он предал Украину, поскольку импорт российских энергоносителей в страну вырос за последние месяцы, несмотря на зверства российских военных. Об говорится в публикации газеты The Daily Express.

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Издание пишет, что с 24 февраля европейские страны стремятся покончить с зависимостью от российского газа. В 2021 году страны ЕС сильно зависели от поставок энергоносителей из России, на долю которой приходилось около 40% импорта.

"В то время как остальные страны ЕС ищут способы сократить поставки энергоносителей из Москвы за счет внедрения возобновляемых источников энергии или заключения сделок на поставку газа с другими странами, Францию, похоже, об этом не уведомили", — говорится в публикации

В статье обозреватели ссылаются на данные независимой исследовательской организации — Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), согласно которым Франция, Бельгия и Нидерланды закупили партии российского топлива по сниженным ценам. Кроме того, в апреле и мае Франция получила несколько партий сжиженного природного газа (СПГ) и других продуктов из ископаемого топлива на сумму почти 900 миллионов евро.

Однако, если верить графику CREA динамики поставок российских энергоносителей в ряд стран, в том числе и в ЕС, то лидером по импорту среди европейских стран является Германия, которая с 24 февраля по 3 июня закупила топлива у России на 12,6 млрд евро. Ниже расположены Италия и Нидерланды с показателем около 7,9 млрд евро, и только потом расположена Франция, которая как и Польша импортировала российское топливо на сумму почти в 4,4 млрд евро.

Тем не менее в Daily Express пишет, что по сравнению с февралем и мартом этого года, Франция на 18% увеличила свой импорт энергоносителей, чтобы стать крупнейшим покупателем СПГ в мире. Также отмечается, что за первые 100 дней войны в Украине Россия заработала 93 миллиарда евро на экспорте топлива. Из этой суммы на долю ЕС приходилось 61% всего экспорта энергоносителей из России на сумму около 57 миллиардов евро.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон намерен посетить Украину в ближайшую среду, 15 июня. По словам первого советника посла Брюно Кассанеля, визит французского главы должен пройти сразу после его посещения Молдовы.

Публицист Андрей Пионтковский в интервью "Новому времени" сказал, что Франция и Германия опасаются, что победа Украины в войне приведет к потере ими лидерства в мировой политике и смене глобального порядка по украинскому сценарию. По словам политолога, французские власти в условиях полномасштабной войны "заигрывают с Кремлем".