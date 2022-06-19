Выборы во Франции: блок Макрона не смог достичь абсолютного большинства в парламенте

Подсчет 60% бюллетеней показал, что коалиция президента набирает 35,5% голосов избирателей. Таким образом, блок Макрона "Вместе!" претендует на 235 мандатов в Национальном собрании.

Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" во втором туре парламентских выборов лидирует по количеству набранных голосов, однако получить абсолютное большинство мест в Национальном собрании ей не удалось. Об этом сообщает новостной телеканал BFM TV.

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Второй тур парламентских выборов во Франции прошел сегодня, в воскресенье, 19 июня. Согласно предварительным подсчетам, коалиция Макрона получает в Национальном собрании простое большинство — правящий блок набрал 35,5% голосов избирателей после подсчета 60% бюллетеней. При этом общая явка на выборах составила 38,11%.

Второе место в парламенте страны с показателем в 27,08% занимает большая коалиция левых, левоцентристских и зеленых партий "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), лидером которой является Жан-Люк Меланшон.

Третье место в Национальном собрании занимает партия оппонента Макрона на президентских выборах Марин Ле Пен. Ее "Национальное объединение" набирает 21,75%, что в десять раз больше, чем ранее.

Таким образом правящий блок президента Макрона не сумела получить абсолютное большинство в парламенте. По итогам выборов на пять лет будут избраны 577 депутатов нижней палаты парламента, из них до 235 мандатов получит коалиция "Вместе!", у левого оппозиционного блока Меланшона будет до 190 мандатов, у "Национального объединения" Ле Пен — до 95 мандатов.

Напомним, по мнению британских СМИ, президент Франции Эммануэль Макрон "предал Украину", поскольку импорт российских энергоносителей в страну вырос за последние месяцы. Британские журналисты утверждают, что несмотря на антироссийские санкции Франция на 18% увеличила свой импорт энергоносителей из России за последние два месяца.

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время своего приезда в Киев 16 июня заявил, что ряд европейских стран поддерживают предоставление "немедленного" статуса кандидата в ЕС Украине. Французский лидер отметил, что статус кандидата будет сопровождаться дорожной картой и будет предусматривать учет ситуации на Балканах.