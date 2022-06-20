В Израиле в четвертый раз за два года решили распустить парламент и провести выборы

Согласно коалиционному соглашению, в этом случае пост премьер-министра покинет Нафтали Беннет, а правительством будет управлять министр иностранных дел Яир Лапид до тех пор, пока новое не будет приведено к присяге.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и министр иностранных дел Яир Лапид решили распустить Кнессет (законодательный орган Израиля, — ред) и назначить новые выборы в стране. Кроме того, новым премьером временно станет Яир Лапид. Об этом пишет издание The Times of Israel.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

Сообщается, что коалиция представит законопроект о добровольном роспуске 24-го созыва израильского Кнессета и назначении новых выборов на следующей недели. После роспуска Кнессета Яир Лапид станет временно исполняющим обязанности премьер-министра, пока новое правительство не будет приведено к присяге. Это прописано в коалиционном соглашении.

В издании отмечают, что учитывая юридические и праздничные ограничения, выборы ожидаются в конце октября. По информации журналистов, наиболее вероятная дата выборов — 25 октября 2022 года.

Отметим, что последние выборы в парламент Израиля состоялись 23 марта 2021 года. Они стали четвертыми внеочередными выборами в Кнессет за последние два года.

Напомним, 26 мая издание Axios сообщало, что правительство Израиля не разрешило поставлять в Украину противотанковые ракеты Spike. Власти страны заверили, что будут передавать украинской стороне только нелетальное вооружение.