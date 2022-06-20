В Ізраїлі вчетверте за два роки вирішили розпустити парламент та провести вибори

Згідно з коаліційною угодою, у цьому випадку пост прем'єр-міністра залишить Нафталі Беннет, а урядом керуватиме міністр закордонних справ Яір Лапід доти, доки нове не буде приведено до присяги.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет та міністр закордонних справ Яір Лапід вирішили розпустити Кнесет (законодавчий орган Ізраїлю — ред) та призначити нові вибори в країні. Крім того, новим прем'єром тимчасово стане Яір Лапід. Про це пише видання The Times of Israel.

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Повідомляється, що коаліція представить законопроєкт про добровільний розпуск 24-го скликання ізраїльського Кнесету та призначення нових виборів наступного тижня. Після розпуску Кнесета Яір Лапід стане тимчасовим виконувачем обов'язків прем'єр-міністра, поки не приведуть до присяги новий уряд. Це прописано у коаліційній угоді.

У виданні зазначають, що з огляду на юридичні та святкові обмеження вибори очікуються наприкінці жовтня. За інформацією журналістів, найімовірніша дата виборів — 25 жовтня 2022 року.

Зазначимо, що останні вибори до парламенту Ізраїлю відбулися 23 березня 2021 року. Вони стали четвертими позачерговими виборами до Кнесету за останні два роки.

Нагадаємо, 26 травня видання Axios повідомляло, що уряд Ізраїлю не дозволив постачати в Україну протитанкові ракети Spike. Влада країни запевнила, що передаватиме українській стороні лише нелетальне озброєння.