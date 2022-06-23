Санкции в действии: в России намечается дефицит лимонада

По информации журналистов, производители оценивают нехватку углекислого газа в районе 10-20%. При этом россияне ощутят дефицит газированных напитков уже в июле, когда на них увеличится спрос.

Уход с российского рынка компаний Coca-Cola и PepsiCo привел к его масштабной трансформации, в результате чего производители напитков столкнулись с нехваткой углекислого газа, пишет Коммерсантъ.

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По словам источников издания, проблемы с закупкой углекислого газа ощущаются в течение месяца, нехватка ингредиента пока оценивается в 10–15%. Углекислый газ — побочный продукт при производстве удобрений, после российского вторжения в Украину их поставки на экспорт стали сокращаться. Спрос на газ мог также вырасти со стороны химической отрасли. При этом некоторые заводы — производители CO2, вероятно, начали плановый ремонт.

[ + – ] После ухода с рынка напитков международных брендов россияне могут столкнуться с нехваткой и их российских аналогов Фото: Главком

Когда россияне могут ощутить дефицит газировки?

Президент Союза производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") Максим Новиков рассказал, что после начала пандемии COVID-19 часть выпуска углекислого газа перепрофилировали на производство медицинского кислорода. В результате на рынке сократились запасы CO2. Теперь проблема усугубилась из-за дефицита упаковки: производители напитков стали переходить на тару большего объема, в результате вырос расход углекислого газа на 1 л продукции. В "Союзнапитках" нехватку CO2 у участников рынка оценивают в 10–20%.

В ГК "Черноголовка" прогнозируют, что в июле в зоне риска окажется 15–20% газированных напитков, если дефицит газа не удастся покрыть.

Сооснователей Famous Amazing Brands Антон Стельмаков сообщил, что многие производители не имеют хранилищ для углекислого газа, работая фактически без запасов. Максим Новиков допускает, что положение на рынке может ухудшиться при наступлении жаркой погоды в России, тогда спрос на напитки значительно вырастет.

Напомним, 16 июня компания Coca-Cola подтвердила, что сворачивает производство в России, а складские запасы напитков истощаются. В России работало 10 заводов компании Coca-Cola HBC, которые производили напитки Coca-Cola, Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua, соки "Добрый", Pulpy, Rich, "Моя Семья", Innocent и другую продукцию.