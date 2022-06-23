Санкції в дії: у Росії намічається дефіцит лимонаду

За інформацією журналістів, виробники оцінюють нестачу вуглекислого газу в районі 10-20%. При цьому росіяни відчують дефіцит газованих напоїв уже в липні, коли на них збільшиться попит.

Відхід із російського ринку компаній Coca-Cola та PepsiCo призвів до його масштабної трансформації, внаслідок чого виробники напоїв зіткнулися з нестачею вуглекислого газу, пише Коммерсант.

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За словами джерел видання, проблеми із закупівлею вуглекислого газу відчуваються протягом місяця, брак інгредієнта поки що оцінюється в 10–15%. Вуглекислий газ — побічний продукт при виробництві добрив, після російського вторгнення в Україну їх постачання на експорт стали скорочуватися. Попит на газ міг також зрости з боку хімічної галузі. При цьому деякі заводи-виробники CO2, ймовірно, розпочали плановий ремонт.

[ + – ] Після виходу з ринку напоїв міжнародних брендів росіяни можуть зіткнутися з нестачею і їхніх російських аналогів Фото: Главком

Коли росіяни можуть відчути дефіцит газованих напоїв?

Президент Спілки виробників соків, води та напоїв ("Союзнапої") Максим Новіков розповів, що після початку пандемії COVID-19 частину випуску вуглекислого газу перепрофілювали на виробництво медичного кисню. Внаслідок цього на ринку скоротилися запаси CO2. Тепер проблема погіршилася через дефіцит упаковки: виробники напоїв стали переходити на тару більшого об'єму, в результаті зросла витрата вуглекислого газу на 1 л продукції. У "Союзнапоях" нестачу CO2 в учасників ринку оцінюють у 10-20%.

У ДК "Чорноголівка" прогнозують, що в липні у зоні ризику опиняться 15–20% газованих напоїв, якщо дефіцит газу не вдасться покрити.

Співзасновник Famous Amazing Brands Антон Стельмаков повідомив, що багато виробників не мають сховищ для вуглекислого газу, працюючи фактично без запасів. Максим Новіков припускає, що становище на ринку може погіршитися при настанні спекотної погоди в Росії, тоді попит на напої значно зросте.

Нагадаємо, 16 червня компанія Coca-Cola підтвердила, що згортає виробництво в Росії, а складські запаси напоїв виснажуються. У Росії працювало 10 заводів компанії Coca-Cola HBC, які виготовляли напої Coca-Cola, Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua, соки "Добрий", Pulpy, Rich, "Моя Сім'я", Innocent та іншу продукцію.