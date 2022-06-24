Сенаторы США одобрили законопроект об ужесточении контроля над огнестрельным оружием

Инициативу об ужесточении контроля над оборотом поддержали 65 сенаторов. Это первый значимый федеральный закон о безопасном обращении с оружием за последние десятилетия.

Сенат Конгресса США поддержал законопроект об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия. Об этом сообщает CNN.

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За законодательную инициативу проголосовало 65 сенаторов: 50 демократов и 15 республиканцев. Против закона выступили 33 республиканца.

Уже сегодня, 24 июня, Палата представителей Конгресса может одобрить законопроект, после чего его должен подписать президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Как подчеркивают журналисты, это первый крупный федеральный закон о безопасном обращении с оружием за последние десятилетия.

В документе идет речь о предоставлении штатам грантов на изъятие огнестрельного оружия у лиц, потенциально представляющих угрозу для себя и окружающих. Закон также запретит покупать огнестрельное оружие как минимум в течение пяти лет гражданам, ранее осужденным по фактам домашнего насилия. Такое право может быть восстановлено, если человек за это время не совершит никаких противоправных действий.

После подписания закона сотрудники ФБР будут сотрудничать с правоохранительными органами штатов для тщательной проверки покупателей огнестрельного оружия младше 21 года.

Сенаторы также одобрили выделение около $15 млрд на обеспечение безопасности учебных заведений и программы лечения психических заболеваний.

Как отмечает издание, законопроект поддержали на фоне двух недавних случаев шутинга в стране. 14 мая студент колледжа, выступающий за превосходство белой расы, открыл стрельбу в супермаркете городе Буффало. Он убил 10 человек и ранил троих, его жертвами стали преимущественно афроамериканцы. 24 мая 18-летний Сальвадор Рамос застрелил 19 детей и двух взрослых в начальной школе в Ювалде близ Сан-Антонио. Это стало самым массовым убийством в США за десять лет.

Напомним, в США полиция выкупала у граждан оружие для нужд Украины. Полицейские предлагали людям $50 за пистолеты, $100 за дробовики и $150 за винтовки класса АК-47 или AR-15, которые могут быть отправлены украинским военнослужащим.