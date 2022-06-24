Сенатори США схвалили законопроєкт щодо посилення контролю над вогнепальною зброєю

Ініціативу щодо посилення контролю за оборотом підтримали 65 сенаторів. Це перший значущий федеральний закон про безпечне поводження зі зброєю за останні десятиліття.

Сенат Конгресу США підтримав законопроєкт щодо посилення контролю над обігом вогнепальної зброї. Про це повідомляє CNN.

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За законодавчу ініціативу проголосувало 65 сенаторів: 50 демократів та 15 республіканців. Проти закону виступили 33 республіканці.

Вже сьогодні, 24 червня, Палата представників Конгресу може схвалити законопроєкт, після чого його має підписати президент Сполучених Штатів Джо Байден.

Як наголошують журналісти, це перший великий федеральний закон про безпечне поводження зі зброєю за останні десятиліття.

У документі йдеться про надання штатам грантів на вилучення вогнепальної зброї в осіб, які потенційно становлять загрозу для себе та оточення. Закон також заборонить купувати вогнепальну зброю щонайменше протягом п'яти років громадянам, раніше засудженим за фактами домашнього насильства. Таке право можна відновити, якщо людина за цей час не вчинить жодних протиправних дій.

Після підписання закону співробітники ФБР співпрацюватимуть із правоохоронними органами штатів для ретельної перевірки покупців вогнепальної зброї молодших за 21 рік.

Сенатори також схвалили виділення близько $15 млрд на забезпечення безпеки навчальних закладів та програми лікування психічних захворювань.

Як зазначає видання, законопроєкт підтримали на тлі двох нещодавніх випадків шутингу у країні. 14 травня студент коледжу, який виступає за перевагу білої раси, почав стрілянину в супермаркеті місті Буффало. Він убив 10 людей та поранив трьох, його жертвами стали переважно афроамериканці. 24 травня 18-річний Сальвадор Рамос застрелив 19 дітей та двох дорослих у початковій школі в Ювалді поблизу Сан-Антоніо. Це стало наймасовішим убивством у США за десять років.

Нагадаємо, у США поліція викуповувала у громадян зброю для потреб України. Поліцейські пропонували людям 50 доларів за пістолети, 100 доларів за дробовики і 150 доларів за гвинтівки класу АК-47 або AR-15, які можуть бути відправлені українським військовослужбовцям.