Министр экономики ФРГ стал меньше времени проводить в душе в целях экономии
По словам Роберта Хабека, немцы справляются с высокими ценами и проявляют солидарность — это мощный ответ Путину. А нападение РФ на Украину — эпохальное посягательство на миропорядок Европы, который ведет к непредсказуемым последствиям.
Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что народ Германии проявляет солидарность и справляется с сегодняшними сложностями, такими как высокие цены и инфляция. Это мощный ответ Владимиру Путину, который пытается разделить наше общество посредством повышения цен. Об этом сообщает "Шпигель".
"Путин хочет, чтобы наша страна развалилась на части. Но мы не разделим сами себя", — заявил он, процитировав слова Вилли Брандта, сказанные в 1973 году, когда страны ОПЕК резко сократили добычу нефти.
Но, по словам Хабека, текущая ситуация сложнее, чем кризис 1973 года.
"Остановка поставок газа может ударить по нашей экономике сильнее и шире, чем тогдашний дефицит нефти. Вместе с тем, нападение России на Украину — это настолько эпохальное посягательство на миропорядок Европы, что в результате нас может ждать совершенно другой миропорядок", — объяснил министр.
Он также признал, что выполняет рекомендации министерства и меньше времени проводит в душе.
"Руководствуясь советом министерства, я значительно сократил время, которое провожу в душе. Но я плохой пример, потому что, будучи министром, получаю зарплату, о которой другие только мечтают, — объяснил министр. — К тому же я возвращаюсь поздно, встаю в 6 утра и в 7 выхожу из дома. При таком графике мне даже не нужно отопление зимой. Люди, работающие удаленно, пенсионеры с маленькими пенсиями и люди с семьями — это уже другая история".
На вопрос о том, сколько времени он проводит в душе, министр сказал, что его коллега из Нидерландов недавно с гордостью заявил, что они организовали общественную кампанию, направленную на то, чтобы уменьшить среднее время, в течение которого люди моются, — с 10 до 5 минут.
"Я рассмеялся, я никогда в жизни не мылся даже пять минут. Я моюсь быстро", — сказал Хабек.
Ранее Фокус сообщал, что страны ЕС согласовали новый кредит для Украины на сумму $9,5 млрд. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий уточнил, что Евросоюз решился на такой шаг, потому что у Киева нет возможностей для финансирования госсектора в военных условиях.