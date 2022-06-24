Министр экономики ФРГ стал меньше времени проводить в душе в целях экономии

По словам Роберта Хабека, немцы справляются с высокими ценами и проявляют солидарность — это мощный ответ Путину. А нападение РФ на Украину — эпохальное посягательство на миропорядок Европы, который ведет к непредсказуемым последствиям.

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что народ Германии проявляет солидарность и справляется с сегодняшними сложностями, такими как высокие цены и инфляция. Это мощный ответ Владимиру Путину, который пытается разделить наше общество посредством повышения цен. Об этом сообщает "Шпигель".

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"Путин хочет, чтобы наша страна развалилась на части. Но мы не разделим сами себя", — заявил он, процитировав слова Вилли Брандта, сказанные в 1973 году, когда страны ОПЕК резко сократили добычу нефти.

Но, по словам Хабека, текущая ситуация сложнее, чем кризис 1973 года.

"Остановка поставок газа может ударить по нашей экономике сильнее и шире, чем тогдашний дефицит нефти. Вместе с тем, нападение России на Украину — это настолько эпохальное посягательство на миропорядок Европы, что в результате нас может ждать совершенно другой миропорядок", — объяснил министр.

Он также признал, что выполняет рекомендации министерства и меньше времени проводит в душе.

"Руководствуясь советом министерства, я значительно сократил время, которое провожу в душе. Но я плохой пример, потому что, будучи министром, получаю зарплату, о которой другие только мечтают, — объяснил министр. — К тому же я возвращаюсь поздно, встаю в 6 утра и в 7 выхожу из дома. При таком графике мне даже не нужно отопление зимой. Люди, работающие удаленно, пенсионеры с маленькими пенсиями и люди с семьями — это уже другая история".

На вопрос о том, сколько времени он проводит в душе, министр сказал, что его коллега из Нидерландов недавно с гордостью заявил, что они организовали общественную кампанию, направленную на то, чтобы уменьшить среднее время, в течение которого люди моются, — с 10 до 5 минут.

"Я рассмеялся, я никогда в жизни не мылся даже пять минут. Я моюсь быстро", — сказал Хабек.

Ранее Фокус сообщал, что страны ЕС согласовали новый кредит для Украины на сумму $9,5 млрд. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий уточнил, что Евросоюз решился на такой шаг, потому что у Киева нет возможностей для финансирования госсектора в военных условиях.