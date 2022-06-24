Міністр економіки ФРН почав менше часу проводити в душі задля економії

За словами Роберта Хабека, німці справляються з високими цінами та проявляють солідарність — це потужна відповідь Путіну. А напад РФ на Україну — епохальне посягання на світопорядок Європи, що призводить до непередбачуваних наслідків.

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що народ Німеччини проявляє солідарність і справляється із сьогоднішніми складнощами, такими як високі ціни й інфляція. Це потужна відповідь Володимиру Путіну, який намагається розділити наше суспільство через підвищення цін. Про це повідомляє "Шпігель".

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"Путін хоче, щоб наша країна розвалилася на частини. Але ми не розділимо самі себе", — заявив він, процитувавши слова Віллі Брандта, сказані в 1973 році, коли країни ОПЕК різко скоротили видобуток нафти.

Але, за словами Хабека, поточна ситуація складніша, ніж криза 1973 року.

"Зупинка постачання газу може вдарити по нашій економіці сильніше та ширше, ніж тодішній дефіцит нафти. Водночас, напад Росії на Україну — це настільки епохальне посягання на світопорядок Європи, що зрештою на нас може чекати зовсім інший світопорядок", — пояснив міністр.

Він також визнав, що виконує рекомендації міністерства та менше часу проводить у душі.

"Керуючись порадою міністерства, я значно скоротив час, який проводжу в душі. Але я поганий приклад, бо будучи міністром отримую зарплату, про яку інші тільки мріють, — пояснив міністр. — До того ж я повертаюся пізно, встаю о 6-й ранку й о 7-й виходжу з дому. Із таким графіком мені навіть не потрібне опалення взимку. Люди, які працюють віддалено, пенсіонери з маленькими пенсіями і люди із сім'ями — це вже інша історія".

На запитання, скільки часу він проводить у душі, міністр сказав, що його колега з Нідерландів нещодавно з гордістю заявив, що вони організували громадську кампанію, спрямовану на те, щоб зменшити середній час, протягом якого люди миються, — з 10 до 5 хвилин.

"Я розсміявся, я ніколи в житті не мився навіть п'ять хвилин. Я миюся швидко", — сказав Хабек.

Раніше Фокус повідомляв, що країни ЄС погодили новий кредит для України на суму $9,5 млрд. Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький уточнив, що Євросоюз наважився на такий крок, тому що Київ не має можливостей для фінансування держсектора в умовах війни.