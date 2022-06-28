"Нет потенциала": Дерипаска высказался о смене режима в России

Российский олигарх не видит предпосылок для смены режима в Кремле, потому что ни Михаил Фридман, ни Петр Авен, ни Михаил Ходорковский не возьмутся за оружие и на танках в Брянск не приедут.

Во вторник, 28 июня, во время мероприятия, проводившегося в российском МГУ, предприниматель и миллиардер Олег Дерипаска заявил, что попытку уничтожения Украины он считает колоссальной ошибкой. Об этом сообщает "Медуза".

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Вместе с тем, он считает, что в обозримом будущем в РФ бессмысленно ожидать смены режима, поскольку к этому нет политических, а равно и экономических предпосылок.

"Нет потенциала для смены режима, оппозиция предпочла красивые европейские виды", — объяснил российский миллиардер, добавив весьма маловероятно, что Михаил Фридман, Петр Авен или Михаил Ходорковский возьмут в руки оружие и на танках прорвутся в Брянск.

Дерипаска также отметил, что в нынешней войне победителя не будет, отметив то, в какую экономическую цену обходится РФ ее военная кампания.

По его словам, он обеспокоен тем, как быстро в РФ решили отказаться от всего, что было достигнуто в 90-е и нулевые, и теперь сидят и ждут победы. "Победы чего? Чьей победы?" — задался вопросом Дерипаска.

Предприниматель отметил, что определенный уровень благосостояния в РФ был достигнут за счет развития частного сектора и связей с ЕС как главного экономического партнера.

Бывший главный редактор издательского дома "Коммерсантъ" Андрей Васильев также высказался о том, что рост благосостояния населения РФ был возможен благодаря 90-м годам. "Пришел Путин и сказал: "Дать людям все!" Кстати, "все" ему накопили 90-е годы, — заявил экс-главред делового издания. — Когда он пришел к власти, там все было в порядке". По его словам, от кризиса 98-го РФ оправилась достаточно быстро, уже спустя девять месяцев. Однако кризис 2008 года в РФ все еще не пройден и только усугубляется.

Ранее Фокус сообщал, что российский олигарх Михаил Фридман, который родился во Львове, хочет получить гражданство Украины. Глава Нацагентства Украины по борьбе с коррупцией Александр Новиков заявил, что в будущем может быть создана процедура выхода из-под санкций. В частности, посредством передачи средств или активов в так называемый "фонд покаяния".