"Немає потенціалу": Дерипаска висловився про зміну режиму в Росії

Російський олігарх не бачить передумов для зміни режиму в Кремлі, бо ні Михайло Фрідман, ні Петро Авен, ні Михайло Ходорковський не візьмуться за зброю і на танках у Брянськ не приїдуть.

У вівторок, 28 червня, під час заходу, що проводився у російському МДУ, підприємець і мільярдер Олег Дерипаска заявив, що спробу знищення України він вважає колосальною помилкою. Про це повідомляє "Медуза".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Разом із тим, він вважає, що в найближчому майбутньому в РФ безглуздо чекати зміни режиму, оскільки до цього немає політичних, а також економічних передумов.

"Немає потенціалу для зміни режиму, опозиція віддала перевагу красивим європейським видам", — пояснив російський мільярдер, додавши дуже, що малоймовірно, що Михайло Фрідман, Петро Авен або Михайло Ходорковський візьмуть до рук зброю і на танках прорвуться у Брянськ.

Дерипаска також зазначив, що в нинішній війні переможця не буде, зазначивши те, яку економічну ціну коштує РФ її військова кампанія.

За його словами, він стурбований тим, як швидко в РФ вирішили відмовитися від усього, що було досягнуто в 90-х і нульових, і тепер сидять і чекають на перемогу. "Перемоги чого? Чиєї перемоги?" — запитав Дерипаска.

Підприємець зазначив, що певного рівня добробуту в РФ було досягнуто за рахунок розвитку приватного сектору та зв'язків з ЄС як головного економічного партнера.

Колишній головний редактор видавничого дому "Коммерсантъ" Андрій Васильєв також висловився про те, що зростання добробуту населення РФ було можливе завдяки 90-м рокам. "Прийшов Путін і сказав: "Дати людям все!" До речі, "все" йому накопичили 90-ті роки, — заявив ексголовред ділового видання. — Коли він прийшов до влади, там усе було гаразд". За його словами, від кризи 98-го РФ оговталася досить швидко, вже через дев'ять місяців. Проте криза 2008 року в РФ все ще не пройдена й лише посилюється.

Раніше Фокус повідомляв, що російський олігарх Михайло Фрідман, який народився у Львові, хоче здобути громадянство України. Глава Нацагентства України в боротьбі з корупцією Олександр Новіков заявив, що в майбутньому може бути створена процедура виходу з-під санкцій. Зокрема, за допомогою передавання коштів або активів до так званого "фонду покаяння".