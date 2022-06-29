"Варварская атака": Папа Римский осудил удар РФ по торговому центру в Кременчуге

Папа Франциск рассказал, что молится о быстром завершении "безумной войны" в Украине.

Папа Римский осудил удар России по торговому центру "Амстор" в Кременчуге, назвав его "варварской атакой". Об этом сообщает сайт Vatican News.

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"Ежедневно ношу в своем сердце дорого и многострадальную Украину, которая и дальше страдает о варварских атак, как та, которая нанесла удар по торговому центру в Кременчуге", — обратился он к пастве после окончания молитвы "Ангел Господень".

Папа Франциск также рассказал, что молится о быстром завершении "безумной войны" в Украине.

"Молюсь о том, чтобы эта безумная война быстро увидела свой конец и возобновляю поощрение быть неутомимо выносливыми в молитве за мир", — сказал он.

Папа Римский также выразил надежду, что Господь откроет "те пути диалога, которые люди не хотят или не могут найти".

Он призвал продолжать оказывать помощь и поддержку народу Украины.

Напомним, Папа Римский также заявил, что война в Украине была спровоцирована. В беседе с журналистами Франциск сказал, что не все однозначно, и что, возможно, военные действия были каким-то образом спровоцированы. Тем не менее он оценил героизм украинского народа.

Ранее Фокус сообщал, что Папа Римский назвал Патриарха Кирилла алтарным мальчиком Путина.