"Варварська атака": Папа Римський засудив удар РФ по торговому центру в Кременчуці

Папа Франциск розповів, що молиться за швидке завершення "шаленої війни" в Україні.

Папа Римський засудив удар Росії по торговому центру "Амстор" у Кременчуці, назвавши його "варварською атакою". Про це повідомляє сайт Vatican News.

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"Щодня ношу в своєму серці дорого та багатостраждальну Україну, яка й надалі страждає на варварські атаки, як та, яка завдала удару по торговому центру в Кременчуці", — звернувся він до пастви після закінчення молитви "Ангел Господній".

Папа Франциск також розповів, що молиться за швидке завершення "шаленої війни" в Україні.

"Молюсь про те, щоб ця божевільна війна швидко побачила свій кінець і відновлюю заохочення бути невтомно витривалими в молитві за мир", — сказав він.

Папа Римський також висловив сподівання, що Господь відкриє "ті шляхи діалогу, які люди не хочуть або не можуть знайти".

Він закликав продовжувати надавати допомогу та підтримку народу України.

Нагадаємо, Папа Римський також заявив, що війну в Україні було спровоковано. У розмові із журналістами Франциск сказав, що не все однозначно, і що, можливо, воєнні дії були якось спровоковані. Проте він оцінив героїзм українського народу.

Раніше Фокус повідомляв, що Папа Римський назвав Патріарха Кирила вівтарним хлопчиком Путіна.