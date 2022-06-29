Фальшивая история России: в Китае обнаружили крупнейшую мистификацию в Википедии

Неизвестная женщина создала в Википедии целую альтернативную вселенную. Она больше 10 лет дополняла выдуманными событиями и персонажами реальную российскую историю эпохи средневековья.

Автор фантастических романов Ифань обнаружил более 200 недостоверных статей в Википедии относительно истории Тверского княжества в XIII-XV веках. Как выяснилось статьи были написаны неизвестной женщиной, которая на протяжении более 10 лет с четырех поддельных профилей дополняла реальную российскую историю, выдумывая события и несуществующих персонажей. Об этом пишет шанхайский онлайн-журнал Sixth Tone.

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Писатель-фантаст в поисках вдохновения в истории просматривал китайскую Википедию и наткнулся на информацию о неком великом серебряном руднике Кашен. В статье говорилось, что рудник был открыт при Тверском княжестве, который впоследствии стал одним из самых крупнейших в мире, поскольку на нем якобы трудились около 30 тысяч рабов и 10 тысяч вольных.

Сказочное богатство, которое приносил рудник, искушало московских князей, которые пытались захватить рудник в ходе нескольких войн, охвативших земли нынешней территории России с 1305 по 1485 год.

"После падения Тверского княжества его продолжали разрабатывать Великое княжество Московское и его преемники, пока в середине XVIII века шахта не была закрыта из-за истощения", — говорилось в статье.

Однако чем больше Ифань погружался в подробности этой истории, тем более все повествование наталкивало его на некоторые сомнения относительно достоверности рассказа.

В сотнях статей на эту тему говорилось о персонажах, сражениях, военных походах и прочих деталях и событиях малоизвестного периода в российской истории.

В какой-то момент Ифань нашел ссылку о средневековых методах добычи полезных ископаемых, и пройдя по ней обнаружил статью об их автоматизированной добыче в XXI веке. В итоге он пришел к выводу, что серебряного рудника в Кашене не существует, раскрыв таким образом одну из крупнейших мистификаций в истории Википедии.

"Записи в китайской Википедии, более подробные, чем в английской и даже русской Википедии. Персонажи, которых нет в англо-русской Википедии, появляются в китайской Вики, и эти персонажи смешиваются с реальными историческими личностями так, что невозможно отличить настоящее от подделки", — отметил Ифань.

Кто публиковал фальсификации

Расследование Википедии показало, что с 2010 года один из участников использовал как минимум четыре поддельных аккаунта для фальсификации истории династии Цин и истории России. Выяснилось, что выдуманные истории писала некая Чжемао, которая была дочерью дипломата, работавшего в России. Она имела ученую степень по истории России и стала гражданкой России, выйдя замуж за русского.

Женщина за более чем 10 лет написала 206 статей и несколько миллионов слов вымышленных событий из истории России. Она придумывала богатые подробностями военные истории и истории экономики Тверского княжества и вплетала их в реальные события того времени.

Теперь большинство выдуманных историй Чжемао удалены из Википедии, а над некоторыми работают модераторы, исправляя ошибки. Однако в Китае ее творчество вызвало неоднозначную реакцию — многие восхищаются талантом женщины и ее выдуманной вселенной и предлагают ей написать книгу.

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