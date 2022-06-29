Фальшива історія Росії: у Китаї виявили найбільшу містифікацію у Вікіпедії

Невідома жінка створила у Вікіпедії цілий альтернативний всесвіт. Вона понад 10 років доповнювала вигаданими подіями та персонажами реальну російську історію епохи Середньовіччя.

Автор фантастичних романів Іфань виявив понад 200 недостовірних статей у Вікіпедії щодо історії Тверського князівства у XIII-XV століттях. Як з'ясувалося, статті написані невідомою жінкою, яка протягом понад 10 років із чотирьох підроблених профілів доповнювала реальну російську історію, вигадуючи події та неіснуючих персонажів. Про це пише шанхайський онлайн-журнал Sixth Tone.

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Письменник-фантаст у пошуках натхнення в історії переглядав китайську Вікіпедію і натрапив на інформацію про якусь велику срібну копальню Кашен. У статті говорилося, що рудник відкритий за Тверського князівства, який згодом став одним із найбільших у світі, оскільки на ньому нібито працювали близько 30 тисяч рабів і 10 тисяч вільних.

Казкове багатство, яке приносив рудник, спокушало московських князів, які намагалися захопити рудник під час кількох воєн, що охопили землі нинішньої території Росії з 1305 по 1485 рік.

"Після падіння Тверського князівства його продовжували розробляти Велике князівство Московське та його наступники, поки в середині XVIII століття шахта не була закрита через виснаження", — йшлося у статті.

Проте чим більше Іфань занурювався в подробиці цієї історії, тим більше вся розповідь наштовхувала його на деякі сумніви щодо достовірності оповідання.

У сотнях статей на цю тему говорилося про персонажів, битви, військові походи та інші деталі та події маловідомого періоду в російській історії.

У якийсь момент Іфань знайшов посилання про середньовічні методи видобутку корисних копалин, і пройшовши нею виявив статтю про їх автоматизований видобуток у XXI столітті. У результаті він дійшов висновку, що срібної копальні в Кашені не існує, розкривши так одну з найбільших містифікацій в історії Вікіпедії.

"Записи в китайській Вікіпедії, докладніші, ніж в англійській і навіть російській Вікіпедії. Персонажі, яких немає в англо-російській Вікіпедії, з'являються в китайській Вікі, і ці персонажі поєднуються з реальними історичними особистостями так, що неможливо відрізнити справжнє від підробки", — зауважив Іфань.

Хто публікував фальсифікації

Розслідування Вікіпедії показало, що з 2010 року один з учасників використав як мінімум чотири підроблені акаунти для фальсифікації історії династії Цін та історії Росії. З'ясувалося, що вигадані історії писала Чжемао, яка була дочкою дипломата, який працював у Росії. Вона мала науковий ступінь з історії Росії і стала громадянкою Росії, вийшовши заміж за росіянина.

Жінка за понад 10 років написала 206 статей та кілька мільйонів слів вигаданих подій з історії Росії. Вона вигадувала багаті подробицями військові історії та історії економіки Тверського князівства і вплітала в реальні події на той час.

Тепер більшість вигаданих історій Чжемао видалено з Вікіпедії, а над деякими працюють модератори, виправляючи помилки. Однак у Китаї її творчість викликала неоднозначну реакцію — багато хто захоплюється талантом жінки та її вигаданого всесвіту і пропонує їй написати книгу.

Раніше повідомлялося, що вчені, які займаються дослідженнями епохи Середньовіччя, розповіли про коней, які використовували воїни під час походів. Вони стверджують, що коні на той час були низькими, слабкими і витонченішими створіннями, а їх зростання не перевищувало зростання сучасного поні.