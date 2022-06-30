"Укрзализныця" назвала причину катастрофы украинского поезда в Румынии (фото)

В компании считают, что причиной схода с рельсов 15 зерновозов стала неисправность тележек вагонов, установленных в Молдове.

Вечером 29 июня в Румынии сошли с рельсов 15 украинских вагонов-зерновозов, которые были в составе поезда из 32 вагонов, принадлежащих украинскому частному оператору, сообщил глава правления АО "Укрзализныця" (УЗ) Александр Камышин. По его словам, вагоны были пустыми, их возвращали в Украину после выгрузки зерна в румынском порту.

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"Зерновозы двигались на тележках под колею 1435 мм, переставленных в Унгенах (Молдова), — отметил Камышин. — Тележки в собственности Железной дороги Молдовы. По оперативной информации, причина схода — за путевым хозяйством. Подробности еще расследуются".

Глава компании подчеркнул, что УЗ продолжает жестко контролировать состояние путевого хозяйства и подвижного состава даже во время войны.

Ранее сообщалось, что инцидент на железной дороге произошел 29 июня в шестом часу вечера между станциями Сырка и Поду Илоайей. Из-за катастрофы оказалось заблокированным движение на обеих линиях железной дороги. Возможными причинами аварии называли плохое состояние железнодорожной инфраструктуры и неисправность вагонов советского производства.

Ранее Фокус писал о том, что Украина столкнется со сложностями при экспорте зерновых. Ширина украинской железнодорожной колеи отличается от европейского стандарта, на реке Дунай не хватает паромов, чтобы перевозить большие объемы зерна. В свою очередь, небольшой румынский порт Констанца попросту не справится с объемом нашего урожая.

24 мая премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о планах соединить украинскую железную дорогу с европейской, перейдя на принятый в Европе размер колеи. Железные дороги Украины, как других постсоветских стран, имеют ширину колеи 1520 мм. Ширина европейской железнодорожной колеи — 1435 мм.