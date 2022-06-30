"Укрзалізниця" назвала причину катастрофи українського потяга в Румунії (фото)

У компанії вважають, що причиною сходження з рейок 15 зерновозів стала несправність візків вагонів, встановлених у Молдові.

Увечері, 29 червня, в Румунії зійшли з рейок 15 українських вагонів-зерновозів, які були у складі поїзда з 32 вагонів, що належать українському приватному оператору, повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" (УЗ) Олександр Камишін. За його словами, вагони були порожніми, їх повертали до України після вивантаження зерна в румунському порту.

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"Зерновози рухалися на візках під колію 1435 мм, переставлених в Унгенах (Молдова), — зазначив Камишін. — Візки у власності Залізниці Молдови. За оперативною інформацією, причина сходу — за колійним господарством. Подробиці ще розслідуються".

Глава компанії наголосив, що УЗ продовжує жорстко контролювати стан колійного господарства та рухомого складу навіть під час війни.

Раніше повідомлялося, що інцидент на залізниці стався 29 червня о шостій годині вечора між станціями Сирка та Поду Ілоаєю. Через катастрофу виявився заблокованим рух на обох лініях залізниці. Можливими причинами аварії називали поганий стан залізничної інфраструктури та несправність вагонів радянського виробництва.

Раніше Фокус писав про те, що Україна зіткнеться зі складнощами під час експорту зернових. Ширина української залізничної колії відрізняється від європейського стандарту, на річці Дунай не вистачає поромів, щоби перевозити великі обсяги зерна. Зі свого боку, невеликий румунський порт Констанца просто не впорається з обсягом нашого врожаю.

24 травня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про плани з'єднати українську залізницю з європейською, перейшовши на ухвалений у Європі розмір колії. Залізниці України, як інших пострадянських країн, мають ширину колії 1520 мм. Ширина європейської залізничної колії — 1435 мм.