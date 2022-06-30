"Ничего себе не прищемите": Лавров признал существование нового "железного занавеса" (видео)

Глава российской дипломатии заверил, что если отношения с Западом когда-то и будут налаживаться, то Москва не будет верить ни Евросоюзу, ни Соединенным Штатам.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что между Западом и Российской Федерацией уже опускается железный занавес. Глава российского МИД посоветовал западным странам делать это осторожно, чтобы "ничего себе не прищемить", сообщает российский "Интерфакс".

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Лавров совершил рабочий визит в Минск, где встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем. По итогам встречи главы МИД провели пресс-конференцию, в ходе которой Лавров ответил на вопрос о перспективах восстановления дружественных отношений между Россией и странами Запада.

Глава российского МИД отметил, что у России нет отношений с Европейским союзом после того, как в 2014 году ЕС сам их разрушил, когда ввел экономические санкции в связи с аннексией Крыма и отменил предстоящий саммит в рамках "Россия-Евросоюз".

"Он тут же разрушил все остальные механизмы, которые десятилетиями создавались между нами и ЕС. Я имею в виду и саммиты, которые ежегодно проходили два раза в год, и заседания правительств России и Европейской комиссии", — ответил Лавров.

По его словам, иногда происходили технические контакты, но не более того. Поэтому для Лаврова нет ничего удивительного в том, что эти отношения отсутствуют.

"Что касается железного занавеса, он практически уже опускается. Пусть они только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Но этот процесс запущен", — сказал Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что впредь РФ не будет верить ни Евросоюзу, ни Соединенным Штатам, и в этом смысле Москва предпринимает все необходимое, чтобы перестать зависеть во всех критических отраслях жизнедеятельности и безопасности государства.

"Когда и если вот эта одержимость собственным величием пройдет и они обратятся к нам с каким-то предложением, мы будем смотреть что конкретно имеется в виду. И, конечно же, в угоду их односторонним желаниям мы действовать не будем. Будем требовать исключительно равноправия и нацеленности на баланс интересов всех участников, по справедливости", — подчеркнул Лавров.

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