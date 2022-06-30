"Нічого собі не притисніть": Лавров визнав існування нової "залізної завіси" (відео)

Глава російської дипломатії запевнив, що якщо відносини із Заходом колись і налагоджуватимуться, то Москва не віритиме ні Євросоюзу, ні Сполученим Штатам.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що між Заходом та Російською Федерацією вже опускається залізна завіса. Глава російського МЗС порадив західним країнам робити це обережно, щоб "нічого собі не прищемити", повідомляє російський "Інтерфакс".

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Лавров здійснив робочий візит до Мінська, де зустрівся з президентом Білорусі Олександром Лукашенком та міністром закордонних справ Володимиром Макеєм. За підсумками зустрічі глави МЗС провели пресконференцію, під час якої Лавров відповів на питання щодо перспектив відновлення дружніх відносин між Росією та країнами Заходу.

Глава російського МЗС зазначив, що Росія не має відносин з Європейським Союзом після того, як у 2014 році ЄС сам їх зруйнував, коли ввів економічні санкції у зв'язку з анексією Криму і скасував майбутній саміт у межах "Росія-Євросоюз".

"Він відразу зруйнував усі інші механізми, які десятиліттями створювалися між нами та ЄС. Я маю на увазі і саміти, які щороку проходили двічі на рік, і засідання урядів Росії та Європейської комісії", — відповів Лавров.

За його словами, іноді відбувалися технічні контакти, але не більше. Тому для Лаврова немає нічого дивного у тому, що ці відносини відсутні.

"Щодо залізної завіси, вона практично вже опускається. Нехай вони тільки поводяться обережно, щоб нічого собі не прищемити. Але цей процес запущено", — сказав Лавров.

Глава МЗС наголосив, що надалі РФ не віритиме ні Євросоюзу, ні Сполученим Штатам, і в цьому сенсі Москва робить все необхідне, щоб перестати залежати у всіх критичних галузях життєдіяльності та безпеки держави.

"Коли і якщо ця одержимість власною величчю пройде і вони звернуться до нас з якоюсь пропозицією, ми будемо дивитися що конкретно мається на увазі. І, звичайно ж, для їх односторонніх бажань ми діяти не будемо. Вимагатимемо виключно рівноправності і націленості на баланс інтересів усіх учасників, за справедливістю", — наголосив Лавров.

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