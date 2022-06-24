Захід збирає коаліцію проти РФ, як це робив Гітлер перед Другою світовою, — Лавров

Кремль уважно дивитиметься на те, як Захід об'єднується для війни з Російською Федерацією, запевнив глава МЗС РФ.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив країни Заходу у створенні коаліції для війни з Росією, кроки щодо об'єднання союзників Євросоюзу та НАТО з тими, які зробив нацистський лідер Адольф Гітлер перед Другою світовою. Відповідну заяву російський дипломат зробив у п'ятницю, 24 червня, під час пресконференції за підсумками зустрічі з головою МЗС Азербайджану Джейхуном Байрамовим.

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"Коли починалася Друга світова війна, Гітлер під свої прапори зібрав значну, якщо не більшу частину європейських країн для війни проти Радянського Союзу. Ось зараз так само, зокрема Євросоюз разом з НАТО, збирають таку вже сучасну коаліцію для боротьби, а точніше, для війни з Російською Федерацією. Будемо на все це дивитися дуже уважно", — сказав Лавров.

Крім цього, глава МЗС РФ, коментуючи надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, зазначив, що Євросоюз не є військово-політичним блоком, тому розвиток його відносин з іншими країнами "не створюють будь-яких загроз і ризиків" для Росії. Водночас Лавров зазначив, що останнім часом Євросоюз набуває "агресивного русофобського підґрунтя", а також вимагає від країн-партнерів дотримуватися антиросійської політики.

"Вони в межах цих публічних суворих нотацій і моралі прямо заявляють: "Якщо ви кандидат, то у вас немає іншого виходу, крім як підтримувати всі без винятку зовнішньополітичні підходи ЄС, зокрема всі ті заходи, які ЄС вживає щодо РФ. Це майже цитата", — сказав російський дипломат.

За словами Лаврова, ЄС "не хоче жодних об'єднавчих тенденцій" на Європейському континенті, а також відмовляється виконувати домовленості, укладені з РФ щодо цього.

Нагадаємо, нещодавно начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що російські еліти не вірять в успішне для РФ закінчення повномасштабної війни.

За оцінками експерта Королівського коледжу Лондона Лоуренса Фрідмана, президент РФ Володимир Путін поступово втрачає владу, оскільки не може нав'язати військову стратегію, яка б дала перевагу російським військам на полі бою.