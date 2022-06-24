Запад собирает коалицию против РФ, как это делал Гитлер перед Второй мировой, — Лавров

Кремль будет внимательно смотреть на то, как Запад объединяется для войны с Российской Федерацией, заверил глава МИД РФ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил страны Запада в создании коалиции для войны с Россией, шаги по объединению союзников Евросоюза и НАТО с теми, которые сделал нацистский лидер Адольф Гитлер перед Второй мировой. Соответствующее заявление российский дипломат сделал в пятницу, 24 июня, в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

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"Когда начиналась Вторая мировая война, Гитлер под свои знамена собрал значительную, если не большую часть европейских стран для войны против Советского Союза. Вот сейчас так же, в том числе Евросоюз вместе с НАТО, собирают такую уже современную коалицию для борьбы, а, по большому счету, для войны с Российской Федерацией. Будем на все это смотреть очень внимательно", — сказал Лавров.

Помимо этого глава МИД РФ, комментируя предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, указал, что Евросоюз не является военно-политическим блоком, поэтому развитие его отношений с другими странами "не создают каких-либо угроз и рисков" для России. При этом Лавров отметил, что в последнее время Евросоюз обретает "агрессивную русофобскую подоплеку", а также требует от стран-партнеров придерживаться антироссийской политики.

"Они в рамках этих публичных строгих нотаций и нравоучений прямо заявляют: "Если вы кандидат, то у вас нет иного выхода, кроме как поддерживать все без исключения внешнеполитические подходы ЕС, в том числе, все те меры, которые ЕС принимает в отношении РФ. Это почти цитата", — сказал российский дипломат.

По словам Лаврова, ЕС "не хочет никаких объединительных тенденций" на Европейском континенте, а также отказывается выполнять договоренности, заключенные с РФ в этом отношении.

Напомним, недавно начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российские элиты не верят в успешное для РФ окончание полномасштабной войны.

По оценкам эксперта Королевского колледжа Лондона Лоуренса Фридмана, президент РФ Владимир Путин постепенно теряет власть, так как не может навязать военную стратегию, которая дала бы преимущество российским войскам на поле боя.