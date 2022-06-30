За насмешки над Путиным: Москва вручила послу Британии ноту из-за "хамства" Джонсона

Такой шаг последовал после того, как на саммите НАТО британский премьер предложил коллегам снять пиджаки, чтобы казаться "круче”, чем президент РФ на известных фото с оголенным торсом и лошадьми.

Российское Министерство иностранных дел вызвало британского посла Дебору Броннерт из-за якобы хамских заявлений представителей властей Великобритании, которые звучали в адрес РФ, главы Кремля Путина и народа России. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

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"30 июня в МИД России была вызвана посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт, — говорится в сообщении ведомства. — Ей был выражен решительный протест в связи с откровенно хамскими высказываниями руководства Великобритании в отношении России". Среди адресатов таких высказываний упоминается лидер РФ, другие официальные представители страны, и, в целом, российский народ.

Послу также передали памятную записку, в которой идет речь о неприемлемости оскорбительной риторики.

"В приличном обществе за подобные высказывания принято приносить извинения", — говорится в заявлении МИДа страны-аргессора.

Также уточняется, что российские дипломаты были недовольны якобы заведомо ложной информацией, в частности, в том, что касается угроз ядерным оружием.

Вызов британского посла последовал после того, как британский премьер Борис Джонсон заявил, что Путин не начал бы войну, будь он женщиной, а то, что он делает в Украине, — это идеальный пример токсичной маскулинности.

В свою очередь, глава МО Великобритании Бен Уоллес недавно высказывался о том, что российский лидер страдает комплексом неполноценности" и мачистским взглядом на мир. Со слов Уоллеса, в РФ бытует такой взгляд на мир, при котором одни страны признаются имеющими меньше прав в сравнении с другими. Официального представителя российского МИДа Марию Захарову Уоллес считает такой же сумасшедшей, как и Путина, поскольку она еженедельно угрожает сбросить на кого-то атомную бомбу или что-либо похожее.

Напомним, что на шутку Джонсона о мускулах президента РФ и предложение другим западным лидерам тоже снять пиджаки и оголить торс, Путин ответит ядерными боеголовками. По словам журналистов, руководители западных стран пошутили над известным фото полуобнаженного Путина верхом на лошади. После этого российский авторитарный лидер заявил о планах передать Беларуси "Искандеры-М", которые могут комплектоваться ядерным оружием.