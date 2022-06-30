За глузування з Путіна: Москва вручила послу Британії ноту через "хамство" Джонсона

Такий крок зробили після того, як на саміті НАТО британський прем'єр запропонував колегам зняти піджаки, щоб здаватися "крутішими", ніж президент РФ на відомих фото з оголеним торсом і кіньми.

Російське Міністерство закордонних справ викликало британського посла Дебору Броннерт через нібито хамські заяви представників влади Великобританії, які звучали на адресу РФ, глави Кремля Путіна та народу Росії. Про це повідомляє пресслужба МЗС.

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"30 червня в МЗС Росії було викликано посла Великобританії в Москві Дебору Броннерт, — ідеться в повідомленні відомства. — Їй було виражено рішучий протест у зв'язку з відверто хамськими висловлюваннями керівництва Великобританії щодо Росії". Серед адресатів таких висловлювань згадується лідер РФ, інші офіційні представники країни та загалом російський народ.

Послу також передали пам'ятну записку, в якій ідеться про неприйнятність образливої риторики.

"У пристойному суспільстві за подібні висловлювання прийнято вибачатися", — йдеться в заяві МЗС країни-аргесора.

Також уточнюється, що російські дипломати були незадоволені нібито явно неправдивою інформацією, зокрема, щодо загроз ядерної зброї.

Виклик британського посла стався після того, як британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що Путін не почав би війну, якби він був жінкою, а те, що він робить в Україні, — це ідеальний приклад токсичної маскулінності.

У свою чергу, глава МО Великобританії Бен Воллес нещодавно висловлювався про те, що російський лідер страждає на комплекс "неповноцінності" з мачистським поглядом на світ. За словами Воллеса, в РФ існує такий погляд на світ, за якого одні країни визнаються такими, що мають менше прав порівняно з іншими. Офіційну представницю російського МЗС Марію Захарову Воллес вважає такою ж божевільною, як і Путіна, оскільки вона щотижня погрожує скинути на когось атомну бомбу або щось схоже.

Нагадаємо, що на жарт Джонсона про м'язи президента РФ і пропозицію іншим західним лідерам теж зняти піджаки й оголити торс, Путін відповість ядерними боєголовками. За словами журналістів, керівники західних країн пожартували над відомим фото напівоголеного Путіна верхи на коні. Після цього російський авторитарний лідер заявив про плани передати Білорусі "Іскандери-М", які можуть комплектуватись ядерною зброєю.