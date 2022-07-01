Узбекистан охватили массовые протесты: чего хотят митингующие (видео)

Жители одной из республик восстали против того, что новая Конституция страны упраздняет суверенность их родины.

В пятницу, 1 июля, жители республики Каракалпакстан (входит в состав Узбекистана – ред.) вышли на массовые протесты против изменений Конституции. Об этом сообщает "Радио Азаттык".

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Многотысячная толпа собралась в центре города Нукус – столице Каракалпакстана. Среди митингующих преимущественно мужчины разных возрастов.

Люди протестуют против изменений в главном законе страны, запрещающих республике выходить из состава Узбекистана. Ведь в новом варианте Конституции власти решили отменить суверенный статус Каракалпакстана.

Известно, что акции неповиновения прошли также в Чимбае и Муйнаке. Силовики задержали десятки протестующих. Также полиция на улицах ловит и задерживает журналистов и блоггеров, освещающих протесты.

Тем временем в Каракалпакстан власти ввели дополнительные силы Национальной гвардии.

Напомним, в январе 2022 года протесты охватили Казахстан. Протесты начались 2 января. Митингующие потребовали отставки правительства и президента республики и назначения во власть своих представителей. А также снижение цены на сжиженный природный газ, которую власти планировали повысить примерно вдвое (но вскоре отказались от этого мнения под протестным давлением).

Всего во время беспорядков погибли не менее 225 человек. Сотрудников полиции и военных из них 19 человек. Получили различные травмы более 4300 человек.