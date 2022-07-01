Узбекистан охопили масові протести: чого хочуть мітингувальники (відео)

Жителі однієї з республік повстали проти того, що нова Конституція країни скасовує суверенність їхньої батьківщини.

У п'ятницю, 1 липня, мешканці республіки Каракалпакстан (входить до складу Узбекистану — ред.) вийшли на масові протести проти змін Конституції. Про це повідомляє "Радио Азаттык".

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Багатотисячний натовп зібрався у центрі міста Нукус — столиці Каракалпакстану. Серед мітингувальників переважно чоловіки різного віку.

Люди протестують проти змін у головному законі країни, які забороняють республіці виходити зі складу Узбекистану. Адже в новому варіанті Конституції влада вирішила скасувати суверенний статус Каракалпакстану.

Відомо, що акції непокори пройшли також у Чимбаї та Муйнаку. Силовики затримали десятки протестувальників. Також поліція на вулицях ловить і затримує журналістів та блогерів, які висвітлюють протести.

Тим часом у Каракалпакстан влада ввела додаткові сили Національної гвардії.

Нагадаємо, у січні 2022 року протести охопили Казахстан. Протести розпочалися 2 січня. Мітингувальники вимагали відставки уряду та президента республіки і призначення у владу своїх представників. А також зниження ціни на скраплений природний газ, яку влада планувала підвищити приблизно вдвічі (але незабаром відмовилася від цієї думки під протестним тиском).

Загалом під час заворушень загинули щонайменше 225 людей. Співробітників поліції та військових із них 19 осіб. Отримали різні травми понад 4 300 людей.