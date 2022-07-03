"Мой адрес не дом и не улица": посольство США в РФ убрало со своего сайта адрес в Москве

Недавно территория, где расположено здание посольства США, была названа "площадью ДНР". Вместо этого адреса на сайте указаны географические координаты дипмиссии.

Посольство США в России убрало с официального сайта адрес американской дипмиссии после того, как власти Москвы изменили название улицы, где расположено здание посольства. Ранее оно находилось по адресу Большой Девятинский переулок, дом 8, теперь же территория возле посольства США переименована в "площадь Донецкой Народной Республики". Об этом сообщает агентство ТАСС.

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Вместо нового адреса в футере сайта указаны географические координаты дипмиссии — 55,75566° N, 37,58028° E. Однако во вкладке сайта еще значится прежний адрес дипмиссии — Большой Девятинский переулок, дом 8.

[ + – ] В "подвале" сайта вместо адреса указаны географические координаты

[ + – ] Во вкладке сайта адрес посольства не поменялся

Отмечается, что сервис Google Maps также не изменил юридический адрес американского посольства в РФ, но в "Яндекс.Картах" здание уже находится по новому адресу.

Решение переименовать территорию возле посольства США в Москве было подписано мэром города Сергеем Собяниным, после того как депутаты Мосгордумы предложили назвать территорию, где расположено здание американского посольства в честь "защитников Донбасса".

Агентство пишет, что в мэрию якобы начали поступать обращения от местных жителей с разными вариантами названия улицы, поэтому было принято решение вынести этот вопрос на всеобщее городское голосование. В итоге территорию назвали "площадью Донецкой Народной Республики", а возле здания дипмиссии повесили соответствующую табличку.

Решение американских дипломатов поменять на сайте официальный адрес прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова. В своем Telegram она написала, что менять свое мнение на противоположное — в культуре современной внешней политики США. При этом дипломат добавила, что у нее есть еще одна версия, почему посольство решилось на такой шаг. По ее словам, американские дипломаты любят песню группы "Самоцветы", в которой есть такие слова — "Мой адрес не дом и не улица. Мой адрес — Советский Союз".

Ранее сообщалось, что в Москве появилась площадь так называемой "Донецкой народной республики". На время ремонтных работ, площадь затянули баннерами с пропагандистскими надписями. Как оказалось шрифт на них был украден у дизайнеров из Киева, которые сами и заявили о его неправомерном использовании.

Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун заявил, что Российское командование не решится ударить по американскому посольству в Киеве, поскольку это будет означать прямое объявление войны России Соединенным Штатам. Военный отметил, что все заявления и угрозы со стороны РФ игнорируются мировым сообществом.