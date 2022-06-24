Прямое объявление войны: генерал СБУ оценил вероятность удара по посольству США в Киеве (видео)

По словам генерал-майора Виктора Ягуна, идея о бомбежке американского дипучреждения звучит из уст сумасшедших людей. Подобные угрозы российские чиновники адресуют и Литве.

Российское командование не решится на удар по американскому посольству в Киеве, угрозы не стоит воспринимать всерьез. Такое мнение озвучил генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун в эфире телепроекта FreeДом.

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"Все очень просто: если они начнут бомбить посольства и не дай бог зацепят посольство США — это прямое объявление войны России Штатам. Если они этого хотят — ну хорошо, что делать. Мы теперь ничего не можем сделать — они там с катушек совсем слетели", — прокомментировал он.

Ничего реально опасного, по мнению Ягуна, Россия сделать США не сможет. Генерал добавил, что все заявления РФ игнорируются мировым сообществом.

[ + – ] РСЗО HIMARS уже прибыли в Украину, оккупантов ждет горячее лето

"Это примерно то же самое, как они сейчас угрожают Литве", — добавил он.

Подобные угрозы звучат из уст людей, о которых никто ранее не слышал, отметил Ягун.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин ранее призывал ударить по посольству США и правительственному кварталу в Киеве из-за поставок ВСУ дальнобойных реактивных систем залпового огня HIMARS.

Посол США в Украине Бриджит Бринк отмечала, что ВСУ будут сами решать, на какое расстояние применять американские РСЗО HIMARS.

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников 23 июня заявил, что РСЗО HIMARS уже прибыли в Украину. По его оценкам, российских оккупантов ждет горячее лето.