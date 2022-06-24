Пряме оголошення війни: генерал СБУ оцінив імовірність удару по посольству США в Києві (відео)

За словами генерал-майора Віктора Ягуна, ідея про бомбардування американської дипустанови звучить із вуст божевільних людей. Подібні погрози російські урядовці адресують і Литві.

Російське командування не зважиться на удар по американському посольству, погрози не варто сприймати всерйоз. Таку думку озвучив генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун в ефірі телепроєкту FreeДом.

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"Усе дуже просто: якщо вони почнуть бомбити посольства та, не дай боже. зачеплять посольство США — це пряме оголошення війни Росії Штатам. Якщо вони цього хочуть — ну добре, що робити. Ми тепер нічого не можемо зробити — вони там із котушок зовсім злетіли", — прокоментував він.

Нічого реально небезпечного, на думку Ягуна, Росія зробити не зможе. Генерал додав, що всі заяви РФ ігноруються світовою спільнотою.

[ + – ] РСЗВ HIMARS уже прибули в Україну, на окупантів чекає гаряче літо

"Це приблизно те саме, як вони зараз загрожують Литві", — додав він.

Подібні погрози звучать із вуст людей, про яких ніхто раніше не чув, зазначив Ягун.

Заступник голови комітету Держдуми з оборони Юрій Швиткін раніше закликав ударити по посольству США й урядовому кварталу в Києві через постачання ЗСУ далекобійних реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Посол США в Україні Бріджит Брінк зазначала, що ЗСУ самі вирішуватимуть, на яку відстань застосовувати американські РСЗВ HIMARS.

Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков 23 червня заявив, що РСЗВ HIMARS уже прибули в Україну. За його оцінками, на російських окупантів чекає гаряче літо.