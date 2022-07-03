"Моя адреса не будинок і не вулиця": посольство США в РФ прибрало зі свого сайту адресу в Москві

Нещодавно територію, де розташована будівля посольства США, назвали "площею ДНР". Натомість адреси на сайті вказані географічні координати дипмісії.

Посольство США в Росії прибрало з офіційного сайту адресу американської дипмісії після того, як влада Москви змінила назву вулиці, де розташована будівля посольства. Раніше воно знаходилося за адресою Великий Дев'ятинський провулок, будинок 8, тепер же територія біля посольства США перейменована на "площу Донецької Народної Республіки". Про це повідомляє агентство ТАСС.

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Замість нової адреси у футері сайту вказані географічні координати дипмісії — 55,75566° N, 37,58028° E. Однак у вкладці сайту ще значиться колишня адреса дипмісії — Великий Дев'ятинський провулок, будинок 8.

[ + – ] У "підвалі" сайту замість адреси вказані географічні координати

[ + – ] У вкладці сайту адреса посольства не змінилася

Зазначається, що сервіс Google Maps також не змінив юридичної адреси американського посольства в РФ, але в "Яндекс.Картах" будівля вже знаходиться за новою адресою.

Рішення перейменувати територію біля посольства США в Москві підписане мером міста Сергієм Собяніним після того, як депутати Мосміськдуми запропонували назвати територію, де розташована будівля американського посольства на честь "захисників Донбасу".

Агентство пише, що до мерії нібито почали надходити звернення від місцевих мешканців з різними варіантами назви вулиці, тому ухвалено рішення винести це питання на загальне міське голосування. У результаті територію назвали "площею Донецької Народної Республіки", а біля будівлі дипмісії повісили відповідну табличку.

Рішення американських дипломатів поміняти на сайті офіційну адресу прокоментувала речниця МЗС Росії Марія Захарова. У своєму Telegram вона написала, що змінюватиме свою думку на протилежну — у культурі сучасної зовнішньої політики США. Водночас дипломат додала, що має ще одну версію, чому посольство зважилося на такий крок. За її словами, американські дипломати люблять пісню гурту "Самоцвіти", в якій є такі слова — "Моя адреса не будинок і не вулиця. Моя адреса — Радянський Союз".

Раніше повідомлялося, що в Москві з'явилася площа так званої "Донецької народної республіки". На час ремонтних робіт площу затягли банерами із пропагандистськими написами. Як виявилося, шрифт на них вкрадений у дизайнерів з Києва, які самі й заявили про його неправомірне використання.

Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун заявив, що Російське командування не наважиться вдарити по американському посольству в Києві, оскільки це означатиме пряме оголошення війни Росії Сполученим Штатам. Військовий зазначив, що всі заяви та погрози з боку РФ ігнорує світова спільнота.