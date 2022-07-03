МИД РФ обвинил Францию в нарушении конфиденциальности переговоров Путина и Макрона

Мария Захарова обвинила французскую дипломатию в непрофессионализме и задалась вопросом, как посмотрит Запад на обнародование диалога Киева и контактной группы в нормандском формате.

В эфире российской пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" официальный представитель МИД России Мария Захарова разразилась обвинениями в адрес Франции в связи с документальным фильмом французского телеканала France 2 "Президент, Европа и война". В частности Захарова возмутилась тем, что Париж нарушил конфиденциальность телефонного разговора президента Франции Эммануэля Макрона и президента РФ Владимира Путина. Фрагмент программы Захарова опубликовала в своем Telegram.

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По мнению представителя МИД, речь идет о невиданном в дипломатической практике, когда закрытые переговоры на высшем уровне записываются на журналистскую камеру.

"Когда Макрон звонил президенту России, непосредственно в кабинете и непосредственно у стола, где происходил этот телефонный разговор, звук был поставлен на громкую связь, оказывается, весь разговор записывала журналистская камера", — рассказала Захарова.

Дипломат задалась вопросом, для каких целей было это проделано. По ее версии, разговор мог был записан по приказу Макрона, чтобы использовать его на предвыборной гонке или чтобы создать некую провокативную историю.

"На самом деле это пример того, что они именно так понимают слово "дипломатия". Чтобы это предавалось гласности, я помню только один раз, когда травили Трампа. Кстати говоря, тогда была очень длительная юридическая процедура. Какие юридические основания были у французской стороны, лучше этот вопрос адресовать им", — заявила Захарова.

Однако, по ее словам, вопрос не в этике и морали, а в уровне и профессионализме французской дипломатии, когда наделяют дипломатическими функциями тот инструментарий, который к дипломатии не относится. В связи с этим Захарова упомянула о нормандском формате Минских соглашений и озвучила возможность раскрытия содержания переговоров Киева в рамках контактной группы.

"Как в Елисейском дворце смотрят на то, чтобы предать гласности все то, что украинская сторона там озвучивала? Как, интересно, на это посмотрит Запад, потому что будет понятно, что восемь лет делалось все для того, чтобы не дать возможность Киеву выполнить Минские договоренности и не дать реализоваться мирному сценарию", — задалась вопросом Захарова.

Напомним, на телеканале France 2 вышел документальный фильм, где был обнародован разговор президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона, который состоялся за 4 дня до начала полномасштабной войны в Украине. В ходе беседы Путин жаловался французскому коллеге на то, что президент Владимир Зеленский отказывается выполнять Минские соглашения.