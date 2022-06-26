Французские СМИ узнали, о чем говорили Путин и Макрон перед вторжением в Украину

По информации журналистов, телефонный разговор между двумя лидерами состоялся 20 февраля и длился 10 минут. Тогда Путин обвинил Зеленского в невыполнении Минских соглашений, а Макрона — в попытке их пересмотреть.

За несколько дней до вторжения России в Украину президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Во время переговоров российский президент обвинил Владимира Зеленского в невыполнении Минских соглашений, а Макрона — в попытке их пересмотреть. Об этом сообщается в документальном фильме французского телеканала France 2 "Президент, Европа и война", передает издание Le Parisien.

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По информации журналистов, разговор между президентом РФ и президентом Франции состоялся 20 февраля — за 4 дня до начала полномасштабной войны в Украине и длился он 10 минут. Сообщается, что инициатором диалога был Макрон:

"Я хотел бы, чтобы вы сначала дали мне свое понимание ситуации и, возможно, совершенно прямо сказали мне, каковы ваши намерения", — сказал президент Франции

"Что я могу сказать? Вы сами видите, что происходит. На самом деле наш уважаемый коллега господин Зеленский ничего не делает (касательно Мирных соглашений). Он вам лжет", — ответил ему Путин.

Кроме того, глава Кремля обвинил своего французского коллегу в том, что он хочет пересмотреть договоренности и попросил учесть желания боевиков на Донбассе, добавив, что "их не слышат". Однако Эммануэль Макрон резко ответил, что им наплевать на предложения лидеров "Л/ДНР" и предложил Владимиру Путину организовать встречу при участии всех сторон переговоров.

"Я немедленно потребую это от Зеленского", — сказал он тогда.

В итоге президент Франции также попытался убедить Путина встретится с президентом США Джо Байденом в Женеве для деэскалации ситуации. Лидер России был не очень воодушевлен предложением, однако согласился, заявив, что перед этим нужно подготовиться к встрече, которая так и не состоялась.

Напомним, 17 июня Эммануэль Макрон заявил, что в Украину никогда не придет мир, если конечной целью будет сокрушительное поражение России. Он добавил, что Франция может стать посредником в переговорах двух воюющих стран.

Ранее, 9 июня президент Польши Анджей Дуда раскритиковал Олафа Шольца и Эммануэля Макрона за телефонные разговоры с Путиным, сравнив его с Адольфом Гитлером. Он назвал это бесполезным и добавил, что в период Второй мировой войны никто не разговаривал с лидером нацистов.