Французькі ЗМІ дізналися, про що говорили Путін та Макрон перед вторгненням в Україну

За інформацією журналістів, телефонна розмова між двома лідерами відбулася 20 лютого і тривала 10 хвилин. Тоді Путін звинуватив Зеленського в невиконанні Мінських угод, а Макрона — у спробі їх переглянути.

За кілька днів до вторгнення Росії в Україну президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з главою Кремля Володимиром Путіним. Під час переговорів російський президент звинуватив Володимира Зеленського в невиконанні Мінських угод, а Макрона у спробі їх переглянути. Про це повідомляють у документальному фільмі французького телеканалу France 2 "Президент, Європа та війна", передає видання Le Parisien.

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За інформацією журналістів, розмова між президентом РФ та президентом Франції відбулася 20 лютого — за 4 дні до початку повномасштабної війни в Україні — і тривала вона 10 хвилин. Повідомляється, що ініціатором діалогу був Макрон:

"Я хотів би, щоб ви спочатку дали мені своє розуміння ситуації і, можливо, абсолютно прямо сказали мені, які ваші наміри", — сказав президент Франції

"Що я можу сказати? Ви самі бачите, що відбувається. Насправді наш шановний колега, пан Зеленський, нічого не робить (щодо Мирних угод). Він вам бреше", — відповів йому Путін.

Крім того, глава Кремля звинуватив свого французького колегу в тому, що він хоче переглянути домовленості і попросив врахувати бажання бойовиків на Донбасі, додавши, що "їх не чують". Однак Емманюель Макрон різко відповів, що їм начхати на пропозиції лідерів "Л/ДНР" і запропонував Володимиру Путіну організувати зустріч за участю всіх сторін переговорів.

"Я негайно вимагатиму це від Зеленського", — сказав він тоді.

У результаті президент Франції також спробував переконати Путіна зустрінеться із президентом США Джо Байденом у Женеві для деескалації ситуації. Лідер Росії був не дуже натхненний пропозицією, проте погодився, заявивши, що перед цим потрібно підготуватися до зустрічі, яка так і не відбулася.

Нагадаємо, 17 червня Емманюель Макрон заявив, що в Україну ніколи не прийде мир, якщо кінцевою метою буде нищівна поразка Росії. Він додав, що Франція може стати посередником у переговорах двох країн, що воюють.

Раніше, 9 червня президент Польщі Анджей Дуда розкритикував Олафа Шольца та Емманюеля Макрона за телефонні розмови з Путіним, порівнявши його з Адольфом Гітлером. Він назвав це марним і додав, що під час Другої світової війни ніхто не розмовляв із лідером нацистів.