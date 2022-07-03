МЗС РФ звинуватило Францію в порушенні конфіденційності переговорів Путіна і Макрона

Марія Захарова звинуватила французьку дипломатію в непрофесіоналізмі й запитала, як подивиться Захід на оприлюднення діалогу Києва та контактної групи в нормандському форматі.

В ефірі російської пропагандистської програми "Недільний вечір із Володимиром Соловйовим" офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова вибухнула звинуваченнями на адресу Франції у зв'язку з документальним фільмом французького телеканалу France 2 "Президент, Європа та війна". Зокрема, Захарова обурилася тим, що Париж порушив конфіденційність телефонної розмови президента Франції Емманюеля Макрона і президента РФ Володимира Путіна. Фрагмент програми Захарова опублікувала у своєму Telegram.

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На думку представниці МЗС, йдеться про небачене в дипломатичній практиці, коли закриті переговори на найвищому рівні записуються на журналістську камеру.

"Коли Макрон дзвонив президентові Росії, безпосередньо в кабінеті та безпосередньо біля столу, де відбувалася ця телефонна розмова, звук був поставлений на гучний зв'язок, виявляється, всю розмову записувала журналістська камера", — розповіла Захарова.

Дипломат ставила собі питання, для яких цілей це зроблено. За її версією, розмова могла бути записана за наказом Макрона, щоб використовувати її на передвиборних перегонах або щоб створити провокативну історію.

"Насправді це приклад того, що вони саме так розуміють слово "дипломатія". Щоб це оприлюднювалося, я пам'ятаю лише один раз, коли цькували Трампа. До речі, тоді була дуже тривала юридична процедура. Які юридичні підстави були у французької сторони, краще це питання адресувати їм", — заявила Захарова.

Проте, за її словами, питання не в етиці та моралі, а в рівні та професіоналізмі французької дипломатії, коли наділяють дипломатичними функціями той інструментарій, який до дипломатії не належить. У зв'язку із цим Захарова згадала про нормандський формат Мінських угод та озвучила можливість розкриття змісту переговорів Києва в межах контактної групи.

"Як у Єлисейському палаці дивляться на те, щоб оприлюднити все те, що українська сторона там озвучувала? Цікаво, як на це подивиться Захід, тому що буде зрозуміло, що вісім років робилося все для того, щоб не дати можливість Києву виконати Мінські домовленості й не дати реалізувати мирний сценарій домовленості", — поставила запитання Захарова.

Нагадаємо, на телеканалі France 2 вийшов документальний фільм, де оприлюднено розмову президентів Володимира Путіна та Емманюеля Макрона, яка відбулася за 4 дні до початку повномасштабної війни в Україні. Під час розмови Путін скаржився французькому колезі на те, що президент Володимир Зеленський відмовляється виконувати Мінські угоди.