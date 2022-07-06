В РФ у инвалида выбивали признание в связях с "Азовом" за герб Украины на паспорте

По словам мужчины, в полиции его заставили признаться в организации массовых протестов. А суд оштрафовал на 30 тыс. рублей за демонстративное предъявление паспорта с трезубцем на обложке и агрессию в адрес Путина.

Омские правоохранители избили местного жителя Захара Закурдаева, у которого третья группа инвалидности. Причиной такого обращения послужило то, что на приеме у врача мужчина достал паспорт, на обложке которого значился украинский герб. В итоге, гражданина РФ оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил. Об этом сообщает Telegram-канал "Омское гражданское объединение".

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Во время медкомиссии в больнице врач спросил Закурдаева о его отношении к так называемой "спецоперации", тот объяснил, что ему не нравится, что во время войны гибнут люди.

По прошествии нескольких дней полицейские задержали мужчину с украинским гербом на паспорте во время работы. С его слов, в отделении его избили и заставили подписать признательные показания в том, что он связан организацией массовых протестов и что, возможно, имеет отношение к украинским вооруженным подразделениям, в частности, к полку "Азов".

В течение суток Закурдаева держали в полицейской камере.

[ + – ] Полицейские задержали мужчину с украинским гербом на паспорте во время работы.

Агрессивные высказывания в адрес Путина

В дальнейшем суд принял решение о штрафе в размере 30 тыс рублей (примерно 500 долларов). В постановлении содержались слова врача о том, что Закурдаев демонстративно предъявил паспорт с украинским гербом и агрессивно высказывался в адрес Путина. По словам Закурдаева, его мать — украинка, а в Украине проживают родственники и друзья.

Ранее Фокус сообщал, что в Госдуме заявили о том, что российские войска не остановятся у границ "ДНР" и "ЛНР". Страны Запада, со слов спикера парламента Володина, поставляет вооружения Украине с тем, чтобы затянуть войну. Этим они провоцируют войска РФ на то, чтобы не останавливаться у границ Донбасса.

Вместе с тем, западные эксперты видят угрозу Одессе в том, что войска РФ захватывают больше территорий, чем теряют. Британский политик Тобиас Эллвуд требует направить на передовую линию натовское оружие, поскольку в противном случае текущими темпами россияне могут дойти до Одессы — важного портового города.