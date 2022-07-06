У РФ в інваліда вибивали зізнання у зв'язках із "Азовом" за герб України на паспорті

За словами чоловіка, в поліції його змусили зізнатися в організації масових протестів. А суд оштрафував на 30 тис. рублів за демонстративне пред'явлення паспорта з тризубом на обкладинці та агресію на адресу Путіна.

Омські правоохоронці побили місцевого жителя Захара Закурдаєва, який має третю групу інвалідності. Причиною такого звернення стало те, що на прийомі в лікаря чоловік дістав паспорт, на обкладинці якого значився український герб. У результаті громадянина РФ оштрафували на 30 тисяч рублів за дискредитацію збройних сил. Про це повідомляє Telegram-канал "Омське громадянське об'єднання".

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Під час медкомісії в лікарні лікар запитав Закурдаєва про його ставлення до так званої "спецоперації", який пояснив, що йому не подобається, що під час війни гинуть люди.

Через кілька днів поліцейські затримали чоловіка з українським гербом на паспорті під час роботи. За його словами, у відділенні його побили та змусили підписати свідчення в тому, що він пов'язаний організацією масових протестів і що, можливо, має відношення до українських озброєних підрозділів, зокрема, до полку "Азов".

Протягом доби Закурдаєва тримали в поліцейській камері.

[ + – ] Поліцейські затримали чоловіка з українським гербом на паспорті під час роботи

Агресивні висловлювання на адресу Путіна

Надалі суд ухвалив рішення про штраф у розмірі 30 тис. рублів (приблизно 500 доларів). У постанові були слова лікаря про те, що Закурдаєв демонстративно пред'явив паспорт з українським гербом і агресивно висловлювався на адресу Путіна. За словами Закурдаєва, його мати — українка, а в Україні мешкають родичі та друзі.

Раніше Фокус повідомляв, що в Держдумі заявили про те, що російські війська не зупиняться біля кордонів "ДНР" та "ЛНР". Країни Заходу, за словами речника парламенту Володіна, постачає озброєння Україні для того, щоб затягнути війну. Цим вони провокують війська РФ на те, щоби не зупинятися біля кордонів Донбасу.

Водночас західні експерти вбачають загрозу Одесі в тому, що війська РФ захоплюють більше територій, ніж втрачають. Британський політик Тобіас Еллвуд вимагає направити на передову лінію натовську зброю, оскільки інакше теперішніми темпами росіяни можуть дійти Одеси — важливого портового міста.