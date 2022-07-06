В Сербии неизвестные обрисовали целый город символом российской агрессии (фото)

Ставшую символом русско-украинской войны букву заметили даже на городских мусорных баках.

В городе Новый Сад (Сербия) накануне международного фестиваля ЕХІТ неизвестные обрисовали тротуары, брусчатку, асфальт и фасады домов символом российских оккупантов — буквой Z. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Провокационные надписи жители города заметили на мосту, ведущем к крепости, на территории, на которой проходит фестиваль, на набережной Дуная, на здании детсада и частных домах и даже на контейнерах для отходов.

Полиция комментировать ситуацию отказалась.

"Радио Свобода" также подчеркнуло тот факт, что на музыкальный фестиваль ЕХІТ, который пройдет с 7 по 11 июля, должны были приехать и победители "Евровидения -2022": украинская музыкальная группа Kalush Orchestra. Но в среду, 6 июля, организаторы сообщили, что этого выступления не будет.

[ + – ] Город Новый Сад в Сербии разрисовали знаками российской агрессии Фото: Twitter

Как известно, буквы Z и V наносятся на российскую военную технику и другие объекты в знак поддержки России, развязавшей войну в Украине, которую в РФ называют "спецоперацией". Эти символы запрещены в Украине и ряде других стран.

Пресс-служба партии "Слуга народа" добавила, что буквы "Z" и "V" объявлены символикой военного вторжения РФ в Украину и знаками русского неонацистского тоталитарного режима.

Не далее как в марте Минобороны РФ разъяснило значение букв Z и V на российской военной технике в Украине. В ведомстве заявили, что латинская Z означает "За победу", а буква V — "Сила в правде" и "Задача будет выполнена".