У Сербії невідомі обмалювали ціле місто символом російської агресії (фото)
Літеру, що стала символом російсько-української війни, помітили навіть на міських сміттєвих баках.
У місті Новий Сад (Сербія) напередодні міжнародного фестивалю ЕХІТ невідомі обмалювали тротуари, бруківку, асфальт і фасади будинків символом російських окупантів — літерою Z. Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Провокаційні написи мешканці міста помітили на мосту, що веде до фортеці, на території, де проходить фестиваль, на набережній Дунаю, на будівлі дитсадка та приватних будинках і навіть на контейнерах для відходів.
Поліція коментувати ситуацію відмовилася.
"Радіо Свобода" також наголосило на тому факті, що на музичний фестиваль ЕХІТ, який пройде із 7 по 11 липня, мали приїхати й переможці "Євробачення-2022": український музичний гурт Kalush Orchestra. Але у середу, 6 липня, організатори повідомили, що цього виступу не буде.
Як відомо, літери Z та V наносяться на російську військову техніку й інші об'єкти на знак підтримки Росії, яка розв'язала війну в Україні, яку в РФ називають "спецоперацією". Ці символи заборонені в Україні та низці інших країн.
Пресслужба партії "Слуга народу" додала, що літери "Z" та "V" оголошені символікою військового вторгнення РФ в Україну та знаками російського неонацистського тоталітарного режиму.
Не далі як у березні Міноборони РФ роз'яснило значення букв Z та V на російській військовій техніці в Україні. У відомстві заявили, що латинська Z означає "За перемогу", а буква V — "Сила в правді" та "Завдання буде виконано".