У Сербії невідомі обмалювали ціле місто символом російської агресії (фото)

Літеру, що стала символом російсько-української війни, помітили навіть на міських сміттєвих баках.

У місті Новий Сад (Сербія) напередодні міжнародного фестивалю ЕХІТ невідомі обмалювали тротуари, бруківку, асфальт і фасади будинків символом російських окупантів — літерою Z. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Провокаційні написи мешканці міста помітили на мосту, що веде до фортеці, на території, де проходить фестиваль, на набережній Дунаю, на будівлі дитсадка та приватних будинках і навіть на контейнерах для відходів.

Поліція коментувати ситуацію відмовилася.

"Радіо Свобода" також наголосило на тому факті, що на музичний фестиваль ЕХІТ, який пройде із 7 по 11 липня, мали приїхати й переможці "Євробачення-2022": український музичний гурт Kalush Orchestra. Але у середу, 6 липня, організатори повідомили, що цього виступу не буде.

[ + – ] Місто Новий Сад у Сербії обмалювали знаками російської агресії Фото: Twitter

Як відомо, літери Z та V наносяться на російську військову техніку й інші об'єкти на знак підтримки Росії, яка розв'язала війну в Україні, яку в РФ називають "спецоперацією". Ці символи заборонені в Україні та низці інших країн.

Пресслужба партії "Слуга народу" додала, що літери "Z" та "V" оголошені символікою військового вторгнення РФ в Україну та знаками російського неонацистського тоталітарного режиму.

Не далі як у березні Міноборони РФ роз'яснило значення букв Z та V на російській військовій техніці в Україні. У відомстві заявили, що латинська Z означає "За перемогу", а буква V — "Сила в правді" та "Завдання буде виконано".