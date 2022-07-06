"Готовились годами": президент Узбекистана назвал виновных в массовых протестах в Каракалпакостане

Лидер Узбекистана не допускает мнения, что жители одной из республик, входящей в состав страны, отстаивали право на свою независимость и суверенность.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев уверен, что массовые беспорядки в столице Каракалпакстана (республика в Узбекистане – ред.) готовили иностранцы. Об этом сообщает "Спутник Узбекистан".

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"Конечно, эти мероприятия были организованы не за один день или десять дней. Эти действия годами готовились иностранными силами", — заявил Мирзиеев.

Он добавил, что целью провокаций является посягательство на территориальную целостность Узбекистана и создание межэтнического конфликта.

Какие именно "иностранные силы" он имел в виду, президент Узбекистана не уточнил.

Напомним, 1 июля Узбекистан охватили массовые протесты. Жители республики Каракалпакстан вышли на массовые протесты против конституционных изменений.

Многотысячная толпа собралась в центре города Нукус – столицы Каракалпакстана. Среди митингующих были преимущественно мужчины всех возрастов.

Люди протестовали против изменений в главном законе страны, которые запрещали республике выходить из состава Узбекистана. Ведь в новом варианте Конституции власти решили отменить суверенный статус Каракалпакстана. Известно, что акции неповиновения прошли также в Чимбае и Муйнаке. Силовики задержали десятки протестующих. Также полиция на улицах ловила и задерживала журналистов и блоггеров, освещающих протесты.

Из иностранных СМИ стало известно о 18 погибших во время массовых протестов. 243 человека получили ранения.

Полиция заявила, что среди митингующих были и граждане других государств. Их задержали силовики.