"Готовились годами": президент Узбекистана назвал виновных в массовых протестах в Каракалпакостане
Лидер Узбекистана не допускает мнения, что жители одной из республик, входящей в состав страны, отстаивали право на свою независимость и суверенность.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев уверен, что массовые беспорядки в столице Каракалпакстана (республика в Узбекистане – ред.) готовили иностранцы. Об этом сообщает "Спутник Узбекистан".
"Конечно, эти мероприятия были организованы не за один день или десять дней. Эти действия годами готовились иностранными силами", — заявил Мирзиеев.
Он добавил, что целью провокаций является посягательство на территориальную целостность Узбекистана и создание межэтнического конфликта.
Какие именно "иностранные силы" он имел в виду, президент Узбекистана не уточнил.
Напомним, 1 июля Узбекистан охватили массовые протесты. Жители республики Каракалпакстан вышли на массовые протесты против конституционных изменений.
Многотысячная толпа собралась в центре города Нукус – столицы Каракалпакстана. Среди митингующих были преимущественно мужчины всех возрастов.
Люди протестовали против изменений в главном законе страны, которые запрещали республике выходить из состава Узбекистана. Ведь в новом варианте Конституции власти решили отменить суверенный статус Каракалпакстана. Известно, что акции неповиновения прошли также в Чимбае и Муйнаке. Силовики задержали десятки протестующих. Также полиция на улицах ловила и задерживала журналистов и блоггеров, освещающих протесты.
Из иностранных СМИ стало известно о 18 погибших во время массовых протестов. 243 человека получили ранения.
Полиция заявила, что среди митингующих были и граждане других государств. Их задержали силовики.