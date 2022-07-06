"Готувалися роками": президент Узбекистану назвав винних у масових протестах у Каракалпакостані

Лідер Узбекистану не припускає думки, що жителі однієї з республік, що входить до складу країни, відстоювали право на свою незалежність та суверенність.

Президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв упевнений, що масові заворушення у столиці Каракалпакстану (республіка в Узбекистані — ред.) готували іноземці. Про це повідомляє "Супутник Узбекистан".

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"Звичайно, ці заходи організовані не за один день чи десять днів. Ці дії роками готували іноземні сили", — заявив Мірзійоєв.

Він додав, що метою провокацій є зазіхання на територіальну цілісність Узбекистану та створення міжетнічного конфлікту.

Які саме "іноземні сили" він мав на увазі, президент Узбекистану не уточнив.

Нагадаємо, 1 липня Узбекистан охопили масові протести. Мешканці республіки Каракалпакстан вийшли на масові протести проти конституційних змін.

Багатотисячний натовп зібрався у центрі міста Нукус — столиці Каракалпакстану. Серед мітингувальників були переважно чоловіки різного віку.

Люди протестували проти змін у головному законі країни, які забороняли республіці виходити зі складу Узбекистану. Адже в новому варіанті Конституції влада вирішила скасувати суверенний статус Каракалпакстану. Відомо, що акції непокори відбулися також у Чимбаї та Муйнаку. Силовики затримали десятки протестувальників. Також поліція на вулицях ловила та затримувала журналістів та блогерів, які висвітлюють протести.

З іноземних ЗМІ стало відомо про 18 загиблих під час масових протестів. 243 особи отримали поранення.

Поліція заявила, що серед мітингувальників були громадяни інших держав. Їх затримали силовики.