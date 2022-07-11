Белорусам могут запретить выезд за границу: кто попадет под ограничения

Некоторым гражданам могут вовсе запретить покидать страну в целях обеспечения национальной безопасности. В то же время военнослужащие и представители силовых структур обязательно должны будут получить специальное разрешение на выезд.

Белорусские власти могут получить возможность временно ограничить выезд некоторым категориям граждан за границу, если это будет представлять угрозу для национальной безопасности. Такая норма содержится в законопроекте, вносящий изменения в законе "О порядке выезда из Республики Беларуси" сообщает "Национальный правовой интернет-портал".

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Соответствующий проект изменения в закон в парламент был внесен Советом Министров. Согласно нормам документа, некоторые граждане не смогут вообще покинуть страну, а некоторым придется брать специальное разрешение.

В категорию граждан, которые будут ограничены в передвижении, входят сотрудники пограничной службы, военнослужащие вооруженных сил, служащие внутренних войск МВД и представители других ведомств. Запрет на выезд будет установлен в целях обеспечения национальной безопасности, говорится в документе.

Кроме того, законопроект подразумевает внесение в список документов, необходимых для пересечения границы страны, биометрические паспорта. А все сотрудники силовых структур, имеющие биометрические паспорта, при выезде из страны будут обязаны их передать в отдел кадров соответствующих ведомств.

Кому могут отказать в выезде из Беларуси?

В случае, если законопроект будет утвержден, КГБ Беларуси сможет запретить выезд всем тем, чей выезд будет "противоречить интересам национальной безопасности Республики Беларусь".

Также в эту категорию лиц входят граждане, "в отношении которых ведется административный процесс за совершение административных правонарушений против порядка управления".

К таким лицам относятся подозреваемые:

в неповиновении законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий;

в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Кому необходимо иметь специальное разрешение на выезд?

Всем военнослужащим, персоналу и гражданским лицам, связанными с воинскими формированиями и военизированными организациями, а также всем госслужащим выезд за рубеж будет возможно только по согласованию с руководством.

Это касается служащих ВС Беларуси, пограничников, транспортных войск, сотрудников МВД, работников Госкомитета судебных экспертиз, служащих МЧС и т.д.

При этом, им могут отказать в выезде в целях обеспечения национальной безопасности.

Сообщается, что парламент рассмотрит законопроект в сентябре. Он вступит в силу после одобрения Совета Республики и подписи президента Александра Лукашенко.

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