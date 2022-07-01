"Иначе потеряете независимость": Лукашенко посоветовал странам СНГ сблизиться с РФ и Беларусью

По словам белорусского политика, данный шаг необходим странам, если "они хотят сохранить свои суверенитет и независимость".

В пятницу, 1 июля, на стартовавшем накануне в Гродно IX Форуме регионов Беларуси и РФ белорусский президент Александр Лукашенко записал для его участников видеообращение, в котором отметил, что постсоветские страны должны быть заинтересованы в сближении с Союзным государством, поскольку в противном случае это чревато потерей суверенитета и независимости. Об этом сообщает Belta.

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"Сегодня страны постсоветского пространства должны быть искренне заинтересованы в сближении с Союзным государством, — подчеркнул белорусский авторитарный лидер. — Если, конечно, они хотят сохранить свои суверенитет и независимость", — сказал он.

По утверждениям Лукашенко, только общими усилиями возможно что-либо противопоставить глобальным вызовам.

"Сомневающиеся должны понимать: без скорейшего единения и сплочения, укрепления межгосударственных связей и просто нормальных человеческих отношений нас завтра может не быть", — высказался он.

По мысли Лукашенко, российско-белорусский форум должен стать площадкой для межрегиональных инициатив. Он отметил, что впереди еще много чего нужно сделать и пожелал плодотворной работы участникам этого международного симпозиума.

IX Форум регионов Беларуси и РФ

В этом году ежегодное мероприятие проходит в очном формате. Запланирована реализации 28 дорожных карт и подписание соглашения стоимостью свыше 1 млрд долларов между его участниками.

Ранее Фокус сообщал, что, по мнению белорусского президента, Россия должна быть готова к применению ядерного оружия. Александр Лукашенко сравнил текущее положение с 1941 годом и подчеркнул, что российскому руководству необходимо "держать порох сухим".

Вместе с тем, польский президент Анджей Дуда напомнил, что Беларусь помогает России. Несмотря на то, что Лукашенко напрямую не участвует в войне против Украины, все же с белорусской территории продолжаются обстрелы нашей страны.