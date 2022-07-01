"Інакше втратите незалежність": Лукашенко порадив країнам СНД зблизитися з РФ та Білоруссю

За словами білоруського політика, цей крок необхідний країнам, якщо "вони хочуть зберегти свої суверенітет і незалежність".

У п'ятницю, 1 липня, на IX Форумі регіонів Білорусі та РФ, що стартував напередодні в Гродно, білоруський президент Олександр Лукашенко записав для його учасників відеозвернення, в якому зазначив, що пострадянські країни мають бути зацікавлені в зближенні із Союзною державою, оскільки в іншому випадку це може призвести до втрат суверенітету та незалежності. Про це повідомляє Belta.

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"Сьогодні країни пострадянського простору мають бути щиро зацікавлені в зближенні із Союзною державою, — підкреслив білоруський авторитарний лідер. — Якщо, звісно, вони хочуть зберегти свої суверенітет і незалежність", — сказав він.

За твердженнями Лукашенка, тільки спільними зусиллями можна щось протиставити глобальним викликам.

"Ті, хто сумнівається, повинні розуміти: без якнайшвидшого єднання і згуртування, зміцнення міждержавних зв'язків і просто нормальних людських стосунків нас завтра може не бути", — висловився він.

На думку Лукашенка, російсько-білоруський форум має стати майданчиком для міжрегіональних ініціатив. Він зазначив, що попереду ще багато чого потрібно зробити та побажав плідної роботи учасникам цього міжнародного симпозіуму.

IX Форум регіонів Білорусі та РФ

Цьогоріч щорічний захід відбувається в очному форматі. Заплановано реалізацію 28 дорожніх карт і підписання угоди вартістю понад 1 млрд доларів між її учасниками.

Раніше Фокус повідомляв, що, на думку білоруського президента, Росія має бути готовою до застосування ядерної зброї. Олександр Лукашенко порівняв поточну ситуацію з 1941 роком і наголосив, що російському керівництву необхідно "тримати порох сухим".

Водночас польський президент Анджей Дуда нагадав, що Білорусь допомагає Росії. Незважаючи на те, що Лукашенко безпосередньо не бере участі у війні проти України, все ж таки з білоруської території тривають обстріли нашої країни.