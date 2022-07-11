Білорусам можуть заборонити виїзд за кордон: хто потрапить під обмеження

Деяким громадянам можуть заборонити залишати країну з метою забезпечення національної безпеки. Водночас військовослужбовці та представники силових структур обов'язково мають отримати спеціальний дозвіл на виїзд.

Білоруська влада може отримати можливість тимчасово обмежити виїзд деяким категоріям громадян за кордон, якщо це становитиме загрозу національній безпеці. Така норма міститься у законопроєкті, який вносить зміни до закону "Про порядок виїзду з Республіки Білорусь" повідомляє "Національний правовий інтернет-портал".

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Відповідний проєкт зміни до закону до парламенту внесла Рада Міністрів. Відповідно до норм документа, деякі громадяни не зможуть взагалі залишити країну, а деяким доведеться брати спеціальний дозвіл.

До категорії громадян, які будуть обмежені у пересуванні, входять співробітники прикордонної служби, військовослужбовці збройних сил, службовці внутрішніх військ МВС та представники інших відомств. Заборона на виїзд буде встановлена з метою забезпечення національної безпеки, йдеться в документі.

Крім того, законопроєкт передбачає внесення до списку документів, які необхідні для перетину кордону країни, біометричні паспорти. А всі співробітники силових структур, які мають біометричні паспорти, в разі виїзду з країни будуть зобов'язані їх передати до відділу кадрів відповідних відомств.

Кому можуть відмовити у виїзді з Білорусі?

У разі, якщо законопроєкт буде затверджено, КДБ Білорусі зможе заборонити виїзд усім тим, чий виїзд "суперечитиме інтересам національної безпеки Республіки Білорусь".

Також до цієї категорії осіб входять громадяни, "щодо яких ведеться адміністративний процес за скоєння адміністративних правопорушень проти порядку управління".

До таких осіб належать підозрювані:

у непокорі законному розпорядженню чи вимозі посадової особи під час виконання нею службових повноважень;

у порушенні порядку організації чи проведення масових заходів.

Кому потрібно мати спеціальний дозвіл на виїзд?

Всім військовослужбовцям, персоналу та цивільним особам, пов'язаним з військовими формуваннями та воєнізованими організаціями, а також усім держслужбовцям виїзд за кордон буде можливим лише за погодженням з керівництвом.

Це стосується службовців ЗС Білорусі, прикордонників, транспортних військ, співробітників МВС, працівників Держкомітету судових експертиз, службовців МНС тощо.

Водночас їм можуть відмовити у виїзді з метою забезпечення національної безпеки.

Повідомляється, що парламент розгляне законопроєкт у вересні. Він набуде чинності після схвалення Ради Республіки та підпису президента Олександра Лукашенка.

Раніше президент Олександр Лукашенко заявив, що пострадянські країни мають бути зацікавлені в зближенні з Союзною державою, оскільки в іншому випадку це може призвести до втрати суверенітету і незалежності. За його словами, таке зближення допоможе спільно протистояти глобальним викликам.