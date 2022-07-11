Годовщина Волынской резни: Польша не станет мстить украинцам за трагедию, — Дуда (видео)

Президент Анджей Дуда убежден, что трагедия на Волыне является историческим фактом, о котором необходимо говорить правду — четко и твердо.

Президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий приняли участие в мероприятии по случаю Национального дня памяти жертв геноцида граждан Польской Республики, совершенного украинскими националистами. Во время выступления Дуда заявил, что поляки не будут мстить украинцам за Волынскую резню, однако Польша будет добиваться правды в исторических оценках этой трагедии, сообщает Radio ZET.

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Польский президент среди прочего сказал, что сегодня сложно вообразить себе, как такая трагедия вообще могла произойти, и что могло заставить людей совершать подобное. Но Волынская резня все же является историческим фактом.

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Президент отметил, что факт гибели более 100 тысяч человек на востоке оккупированной немцами Польши, является геноцидом, проводимым с целью очистить земли от этнических поляк. Трагедия усугубилась тем, что украинцы и поляки были соседями и часто их соединяли семейные узы.

"Эти события являются не выдумкой, не идеей, не историей, не легендой, в которой есть доля правды, а неоспоримым историческим фактом", — заявил Дуда.

Он подчеркнул, что несмотря на драматический контекст событий, имевших место на Волыне в 40-годах прошлого века, о них необходимо говорить четко и твердо, как бы это не было тяжело. И эта позиция, по словам Дуды, не является местью или каким-либо другим видом возмездия украинскому народу.

"Это не было и не является местью, любым видом возмездия. Нет лучшего доказательства этому, чем время, которое мы имеем сейчас. Хотя это так сложно, в то же время то, что происходит сегодня между поляками и украинцами, является лучшим доказательством этого", — заявил польский президент.

Дуда добавил что в нынешних двусторонних отношениях четко просматривается совершенно противоположный контекст, учитывая инициативу президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении особого статуса полякам в Украине.

"Это можно рассматривать как противоположность ситуации, когда от поляков пытались избавиться любой ценой, в том числе лишая их жизни. Сегодня Украина делает символическое приглашение посредством этого поступка и жеста президента: "Вас здесь ждут с особыми правами", — подчеркнул Дуда.

Что говорят о Волынской резне польские и украинские историки

Официальная Варшава называет 11 июля Днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами. Именно этот день считается кульминацией конфликта между этническими поляками и украинскими националистами, когда на Волыне прокатилась волна этнических чисток.

По версии польских историков, Волынская резня — это жестокий геноцид, совершенный украинскими националистами во время Второй мировой войны над польским населением Волыни и восточной Малой Польши. Ответственной за массовое и крайне жестокие убийства польская сторона возлагает на Украинскую повстанческую армию (УПА) — вооруженное подразделение одной из фракций Организации украинских националистов (ОУН), лидером которой был Степан Бандера. По данным польских историков, в Волынской резне были уничтожены более 100 000 поляков.

В свою очередь Верховная рада Украины в 2017 году приняла документ, который осуждает решение польского парламента о признании Волынской резни геноцидом.

Украинский историк Игорь Ильюшин считает, что конфликт на Волыне возник вследствие проводимой польским правительством политики, в результате которой украинцы рассматривались как неравноправные партнеры, проживающие на исконных польских территориях. Ситуация усугубилась после начала Второй мировой войны — когда начались движения советских партизанских отрядов, в их рядах находилось множество этнических поляк.

Президент Анджей Дуда, выступая перед украинским парламентом 22 мая, пообещал оказывать дальнейшую поддержку Украине в ее борьбе с российским агрессором и сделать все возможное для скорейшего вступления Украины в Евросоюз.

Анджей Дуда 5 мая во время выступления перед польским народом заявил, что Украина и Польша могут создать единую силу, которая будет способна отражать любую опасность. По мнению польского лидера, в будущем между двумя странами фактически не будет границ.