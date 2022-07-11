Річниця Волинської різанини: Польща не мститиме українцям за трагедію, — Дуда (відео)

Президент Анджей Дуда переконаний, що трагедія на Волині є історичним фактом, про який треба говорити правду — чітко та твердо.

Президент Польщі Анджей Дуда та прем'єр-міністр Матеуш Моравецький взяли участь у заході з нагоди Національного дня вшанування пам'яті жертв геноциду громадян Польської Республіки, скоєного українськими націоналістами. Під час виступу Дуда заявив, що поляки не мститимуть українцям за Волинську різанину, проте Польща добиватиметься правди в історичних оцінках цієї трагедії, повідомляє Radio ZET.

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Польський президент серед іншого сказав, що сьогодні складно уявити собі, як така трагедія взагалі могла статися, і що могло змусити людей робити це. Але Волинська різанина все ж таки є історичним фактом.

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Президент зазначив, що факт загибелі понад 100 тисяч людей на сході окупованої німцями Польщі є геноцидом, який проводиться з метою очистити землі від етнічних поляків. Трагедія посилилася тим, що українці та поляки були сусідами і часто їх поєднували сімейні узи.

"Ці події є не вигадкою, не ідеєю, не історією, не легендою, в якій є частка правди, а незаперечний історичний факт", — заявив Дуда.

Він підкреслив, що незважаючи на драматичний контекст подій, що ставалися на Волині у 40-х роках минулого століття, про них необхідно говорити чітко та твердо, як би це не було важко. І ця позиція, за словами Дуди, не є помстою чи іншим видом відплати українському народу.

"Це не було і не є помстою, будь-яким видом відплати. Немає кращого доказу цього, ніж час, який ми маємо зараз. Хоча це так складно, водночас те, що відбувається сьогодні між поляками й українцями, є найкращим доказом цього", — заявив польський президент.

Дуда додав, що в нинішніх двосторонніх відносинах чітко проглядається абсолютно протилежний контекст, враховуючи ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо надання особливого статусу полякам в Україні.

"Це можна розглядати як протилежність ситуації, коли поляків намагалися позбутися за будь-яку ціну, зокрема позбавляючи їх життя. Сьогодні Україна робить символічне запрошення за допомогою цього вчинку та жесту президента: "Вас тут чекають з особливими правами", — підкреслив Дуда.

Що говорять про Волинську різанину польські й українські історики

Офіційна Варшава називає 11 липня Днем пам'яті жертв геноциду, скоєного українськими націоналістами. Саме цей день вважається кульмінацією конфлікту між етнічними поляками та українськими націоналістами, коли по Волині прокотилася хвиля етнічних чисток.

За версією польських істориків, Волинська різанина — це жорстокий геноцид, здійснений українськими націоналістами під час Другої світової війни над польським населенням Волині та східної Малої Польщі. Відповідальність за масові та вкрай жорстокі вбивства польська сторона покладає на Українську повстанську армію (УПА) — озброєний підрозділ однієї з фракцій Організації українських націоналістів (ОУН), лідером якої був Степан Бандера. За даними польських істориків, у Волинській різанині було знищено понад 100 000 поляків.

Зі свого боку Верховна рада України в 2017 році ухвалила документ, який засуджує рішення польського парламенту про визнання Волинської різанини геноцидом.

Український історик Ігор Ільюшин вважає, що конфлікт на Волині виник унаслідок політики, що проводилася польським урядом, унаслідок якої українці розглядалися як нерівноправні партнери, котрі проживають на споконвічних польських територіях. Ситуація посилилася після початку Другої світової війни — коли почалися рухи радянських партизанських загонів, у їхніх лавах було безліч етнічних поляків.

Президент Анджей Дуда, виступаючи перед українським парламентом 22 травня, пообіцяв надавати подальшу підтримку Україні у її боротьбі з російським агресором і зробити все можливе для якнайшвидшого вступу України до Євросоюзу.

Анджей Дуда 5 травня під час виступу перед польським народом заявив, що Україна та Польща можуть створити єдину силу, яка буде здатна відбивати будь-яку небезпеку. На думку польського лідера, у майбутньому між двома країнами фактично не буде кордонів.